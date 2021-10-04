Масштабный сбой Facebook: компания попытается вручную перезапустить свои серверы в Калифорнии

Во вторник, 4 октября, произошел крупнейший в истории сбой в работе социальной сети Facebook, от которого пострадали другие продукты и платформы компании, такие как Instagram, Messenger и WhatsApp. Решая проблему, компания приняла решение отправить команду техников для ручной перезагрузки серверов в Калифорнии.

Стало известно, что Facebook направил небольшую группу инженеров в один из своих калифорнийских центров обработки данных, чтобы попытаться вручную сбросить настройки своих серверов. Это должно помочь хотя бы частично исправить проблему со сбоем.

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Причина сбоя Facebook

Причина глобального сбоя до сих пор окончательно не известна. Ранее специалисты отмечали, что дело в удалении записи DNC, которые помогают связать пользователей с сайтами в интернете, однако впоследствии оказалось, что проблема может иметь более локальный характер, а ее источник достигает самой компании Facebook.

В то же время глава техслужбы Facebook Майк Шрефер сообщил о проблемах компании с сетью, и подчеркнул, что специалисты работают над их решением.

Искренние извинения перед всеми, кто пострадал от перебоев в работе сервисов Facebook сейчас. Мы столкнулись с проблемами с сетью, и команды уже работают как можно скорее для отладки и восстановления связи,

– написал Шрефер в своем твиттере.

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