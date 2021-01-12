Сразу два азиатских интернет-магазина – индонезийский GSShop и сингапурский Shopitree – независимо друг от друга сообщили дату выхода сборника Mass Effect: Legendary Edition. В состав легендарного издания войдут Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3 со всеми дополнениями.

После нескольких месяцев слухов BioWare представила Mass Effect: Legendary Edition во время празднования N7 Day. Однако фанаты остались без даты релиза. Было известно лишь то, что выйдет она весной. На этот раз, похоже, благодаря магазину из Сингапура у нас появилась информация о точной дате релиза, пишет pcgamer.

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Что известно

Если верить информации, то сборник ремастеров будет доступен игрокам уже 12 марта этого года. Понятно, что нет никаких гарантий, что перед нами точные данные, но при условии, что релиз намечен на весну, есть все же некоторая вероятность.



Дата релиза Mass Effect: Legendary Edition / Фото pcgamer

Ситуацию прокомментировал портал Eurogamer. По словам редактора издания Тома Филлипса, релиз Mass Effect Legendary Edition в настоящее время действительно ожидается 12 марта.

В Mass Effect Legendary Edition обещают осовремененный игровой процесс, подтянутые текстуры, шейдеры, модели, графические эффекты и обновление других технических аспектов. Все части франшизы из нового издания поддерживают 4K-качество.

Игры заявлены для PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютеров. Благодаря обратной совместимости их также можно запустить и на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.