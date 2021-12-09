Маск заговорил о кризисе рождаемости и рассказал, как Tesla готовится к этому

Американский миллиардер откровенно обеспокоен спадом рождаемости. Он утверждает, что это приведет к краху цивилизации. Со слов Илона Маска Tesla уже готовится к этим временам – восполнить нехватку рабочей силы поможет робот-андроид Tesla Bot, когда будет готов.

Многие люди думают, что миру угрожает перенаселение, и что человеческая популяция вышла из-под контроля. Но, по мнению Илона Маска, все наоборот и такой кризис рождаемости угрожает всей нашей цивилизации.

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Фактически, результаты социологических исследований и данные Google показывают, что изменения климата прямо и косвенно ускоряют снижение рождаемости. Цифры свидетельствуют, что США количество новорожденных заметно упала через девять месяцев после периода аномально высоких температур, а загрязнение воздуха приводит к росту на 20% вероятности бесплодия.

На вопрос, в этом ли причина того, что Маск имеет шестеро детей, миллиардер ответил, что пытается подавать хороший пример и что должен делать то, во что верит.

Tesla знает, как решить проблему рабочей силы

Спад рождаемости приводит, в частности, к недостатку рабочей силы. Эту проблему Маск будет пытаться решить с помощью робототехники. Этим летом Tesla анонсировала андроида Tesla Bot, предназначенного для выполнения рутинных задач.

Он способен стать заменой человеческой рабочей силы со временем. Основа экономики – труд. Капитальное оборудование – это, по сути, концентрированный труд,

– сказал Маск.

На конференции Маск подтвердил важность этого проекта для компании, но не уточнил сроков готовности рабочей версии робота.