Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил в своем твиттере о планах по построению нового города в штате Техас (США). Инициатива будет направлена на реализацию сложных и долговременных космических миссий, в том числе речь идет о высадке на Марс и других аналогичных задачах.

Территория будущего будет включать площадь, превышающую размеры Бока-Чика. Starbase будет дружелюбным к собакам местом (dog friendly), а управлять им будет The Doge. Это является упоминанием о криптовалюте Dogecoin, которую Илон Маск в последнее время часто упоминает в своем твиттере.

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From thence to Mars,

And hence the Stars. — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Создаем город Starbase, штат Техас. Оттуда на Марс, а дальше к звездам,

– написал Илон Маск.

Что известно о создании города Starbace

Судья округа Кэмерон Эдди Тревино рассказал Bloomberg, что представитель SpaceX обратился с запросом о возможности переименования Бока-Чика в Starbase. Он также добавил, что сделать это с помощью одной публикации в твиттере не получится и Маску придется пройти через множество препятствий, прежде чем он сможет действительно осуществить задуманное.

Проекты Маска в Бока-Чика

Переименование Бока-Чики еще больше усилило бы влияние миллиардера в Техасе, где он живет с конца 2020 года. Помимо разработки многоразового корабля Starship для полетов на Луну и Марс, в штате строится завод Tesla для производства электромобилей.



Площадка для запуска SpaceX кораблей Starship в Бока-Чика / Фото SpaceX

Ранее в cети появилась информация, что SpaceX рассматривает возможность строительства d Бока-Чика электростанции на природном газе. Для этого могут быть пробурены до пяти скважин.

Стоит отметить, что сама компания SpaceX пока воздерживается от комментариев по поводу строительства Starbase и сопутствующей инфраструктуры.