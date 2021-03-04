Илон Маск построит город Starbase в Бока-Чика для отправки людей на Марс и не только
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил в своем твиттере о планах по построению нового города в штате Техас (США). Инициатива будет направлена на реализацию сложных и долговременных космических миссий, в том числе речь идет о высадке на Марс и других аналогичных задачах.
Источник:24 канал
Территория будущего будет включать площадь, превышающую размеры Бока-Чика. Starbase будет дружелюбным к собакам местом (dog friendly), а управлять им будет The Doge. Это является упоминанием о криптовалюте Dogecoin, которую Илон Маск в последнее время часто упоминает в своем твиттере.
Если пропустили SpaceX запустила ракету Falcon 9 с очередной партией спутников Starlink: смотрите видео
Создаем город Starbase, штат Техас. Оттуда на Марс, а дальше к звездам,
– написал Илон Маск.
Что известно о создании города Starbace
Судья округа Кэмерон Эдди Тревино рассказал Bloomberg, что представитель SpaceX обратился с запросом о возможности переименования Бока-Чика в Starbase. Он также добавил, что сделать это с помощью одной публикации в твиттере не получится и Маску придется пройти через множество препятствий, прежде чем он сможет действительно осуществить задуманное.
Проекты Маска в Бока-Чика
Переименование Бока-Чики еще больше усилило бы влияние миллиардера в Техасе, где он живет с конца 2020 года. Помимо разработки многоразового корабля Starship для полетов на Луну и Марс, в штате строится завод Tesla для производства электромобилей.
Площадка для запуска SpaceX кораблей Starship в Бока-Чика / Фото SpaceX
Ранее в cети появилась информация, что SpaceX рассматривает возможность строительства d Бока-Чика электростанции на природном газе. Для этого могут быть пробурены до пяти скважин.
Стоит отметить, что сама компания SpaceX пока воздерживается от комментариев по поводу строительства Starbase и сопутствующей инфраструктуры.
- Кстати, именно в Боча-Кика SpaceX строит свои космические корабли Starship. 4 марта компания провела испытательный полет тестового образца Starship SN10 на высоту 10 километров. Испытания можно назвать успешными, ведь корабль совершил запланированный старт (хоть и со второй попытки), плавный полет с выполнением маневров и успешной (хотя и несколько грубую) посадку. То есть все задания в рамках тестового полета были выполнены. И все же через несколько минут после посадки корабль взорвался.
Поделиться новостью