Соответствующее заявление американский предприниматель сделал 8 июля. Впоследствии в компании ответили на заявление Маска.

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Маск отправил письмо о расторжении договора на покупку Twitter

Илон Маск направил главному юридическому директору Twitter письмо, в котором заявил о расторжении договора на покупку соцсети за 44 миллиарда долларов.

Предприниматель сообщил, что компания нарушила несколько договорных обязательств. В частности, по словам адвоката Маска, компания не предоставила предпринимателю соответствующую деловую информацию, которую тот просил.

Именно поэтому Маск заявил об отложении сделки до тех пор, пока компания не докажет, что спам-боты составляют не более 5% от общего числа пользователей твиттером.

"Twitter не предоставил или отказался предоставить эту информацию. Иногда компания игнорировала запросы господина Маска, иногда отклоняла их по причинам, которые казались неоправданными, а иногда предоставляла Маску неполную или непригодную информацию", – сообщил адвокат Маска.

По данным Reuters, акции Twitter упали на 6% во время расширенных торгов.

В Twitter ответили на письмо Маска

Глава совета директоров Twitter Брет Тейлор объяснил, что правление компании будет судиться с предпринимателем за то, чтобы Маск таки купил соцсеть.

Правление Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с господином Маском, и планирует подать судебный иск для обеспечения выполнения соглашения об объединении,

– заявил Тейлор.

Также глава совета директоров пояснил, что в компании уверены, что они победят в Канцелярском суде Делавера.

Коротко о покупке Маском Twitter

Еще в мае Илон Маск приостановил соглашение о приобретении Twitter за 44 миллиарда. Тогда говорилось о том, что миллиардер пытается определить точное количество спама и фейковых аккаунтов на платформе.

Уже в июне Илон Маск начал угрожать отказаться от покупки Twitter. Проблема все та же – фейковые аккаунты, число которых не мог определить предприниматель.

Уже 8 июля стало известно, что соглашение Илона Маска о покупке Twitter под угрозой. Издание Washington Post опубликовало материал на основе данных из собственных источников, где три человека утверждают, что закрытие сделки под угрозой.

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