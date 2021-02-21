Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что курс криптовалют сейчас является завышенным. В своей заметке в твиттере он вспомнил о биткойне и ефириуме.

Важно заметить, что влияние сообщений одного из самых богатых людей мира на фондовый рынок порой просто феноменальна. Поэтому и после этого заявления можно ожидать изменения стоимости упомянутых им криптовалют.

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Что сказал Маск о курсе биткойна

Маск заявил, что деньги – это просто заменитель бартера, а курс криптовалют – завышен.

Деньги – это просто данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Они, как и все данные, склонны к задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к минимизации и того, и другого. Поэтому я считаю курсы биткоина и ефириума завышенными,

– написал Маск.



Заявление Маска о курсе биткойнов / Скриншот с твиттера

Как упоминание Маском биткойнов может повлиять на курс криптовалют

В конце января 2021 Илон Маск тегнул биткойн в твиттере. Сразу эта криптовалюта подскочила в цене на 14% до двухнедельного максимума.

В начале февраля Tesla объявила, что купила на 1,5 миллиарда долларов биткойнов, более того – будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Как следствие, биткойн взлетел до невиданных ранее высот – сейчас он стоит более 56 тысяч долларов США.

Упоминания Маска влияют не только на биткойны. Например, в начале 2021 акции сети магазинов видеоигр GameStop выросли на 50% – просто потому, что Маск написал в твиттере "Gamestonk!!" (так он поддержал форум на Reddit, где люди пытались спасти магазин от кризиса). И таких примеров на самом деле немало.