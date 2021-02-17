Компания SpaceX проведет важные испытания своего очередного прототипа Starship уже на этой неделе. Ракета снова поднимется на высоту около 10 километров, затем совершит несколько маневров и попытается сесть. Два предыдущих таких испытания закончились яркими взрывами при посадке, но раньше цели безопасно посадить ракету не было.

Starship SN10 будет запущен с территории SpaceX в Бока-Чика (штат Техас) – компания внесла ряд улучшений в прототип, чтобы повысить вероятность успешного приземления.

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Каковы шансы на успешную посадку SN10

Генеральный директор SpaceX Илон Маск отметил, что эти изменения повысят шансы на безопасную посадку до 60%. Во время запуска SN8 руководитель компании говорил, что шанс на успех 1 к 3, так что в данном случае изменения удвоили вероятность счастливого конца.



Прототип Starship SN10 установлен на стартовой платформе / Фото NASA Spaceflight

Несмотря на катастрофы во время посадки, SpaceX считает испытания прототипов SN8 и SN9 Starship в целом успешными. Каждый запуск продемонстрировал способность SpaceX запускать аппарат на высоту более 10 км, проводить управляемое аэродинамическое снижение и сложный маневр перед посадкой. Кроме того запуски указали на необходимость изменений и доработок отдельных систем.

Эти испытательные полеты направлены на улучшение нашего понимания и разработки полностью многоразовой транспортной системы, предназначенной для перевозки экипажей и грузов в длительных межпланетных полетах и помощи человечеству в возвращении на Луну, а также в полетах к Марсу и дальше,

– заявили в SpaceX после запуска Starship SN9.

Темпы работы над Starship растут

Интенсивность разработки Starship возросла после того, как Маск в прошлом году сказал сотрудникам SpaceX уделять больше внимания супертяжелому кораблю и ракете-носителю в сравнении с другими программами вроде Starlink.

Миллиардер надеется отправить первых людей на Марс на борту Starship уже в 2024 году и рассчитывает наладить массовое производство корабля, который сможет обеспечить постоянную связь между двумя планетами. Если испытания окажутся успешными и не возникнет проблем с финансированием, SpaceX будет производить около 100 Starship в год и в течение следующего десятилетия создаст флот из 1 000 ракет нового поколения.

Новый прототип Starship SN11

Источник: NASA Space Flight

Согласно сведениям NASA Space Flight, на данный момент в процессе создания уже находится Starship SN11 наряду с последующими прототипами вплоть до SN18. SN11 должен включать более серьезные изменения в сравнении с SN8, SN9 и SN10. Starship имеет высоту 50 метров, а окончательная версия получит шесть двигателей Raptor (против трех у текущих прототипов) для выхода в космос. Корабль будет запускаться с помощью огромного ускорителя Super Heavy высотой 70 метров, который будет использовать около 30 двигателей Raptor для доставки кораблей Starship на орбиту.

Прототип Starship SN11 уже на завершающем этапе сборки / Фото SpaceX

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Запуски SN8 и SN9

Если вы пропустили испытание прототипа SN8 – его феерический взрыв можно посмотреть в нашем материале. Корабль поднялся в воздух, совершил запланированные маневры и начал спускаться, однако взорвался во время столкновения с посадочной площадкой.

Очередное испытание следующего прототипа SN9 закончилось не менее феерическим взрывом, видео полета можно посмотреть здесь. Корабль снова выполнил полет и запланированные маневры, но в процессе приземления что-то пошло не так, корабль не удалось правильно развернуть и он разбился.