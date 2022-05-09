Маск отреагировал на угрозы главы "Роскосмоса" и слова о "нацистах"

Миллиардер, изобретатель и основатель SpaceX в очередной раз стал жертвой бессмысленных угроз и клеветы от главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Российский чиновник "наехал" на Маска за то, что он предоставил Украине терминалы Starlink.

Илон Маск, который уже не в первый раз сталкивается с безумием Рогозина, отреагировал на заявление главы "Роскосмоса".

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Маск обнародовал скриншот со словами Рогозина, где он рассказывает о причастности изобретателя к "боевикам нацистского батальона "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполе".

Рогозин также заявил, что к транспортировке терминалов Starlink причастен Пентагон. Об этом он рассказал российским СМИ 8 мая.

Ссылаясь на слова пленника военного ВСУ Дмитрия Кормякова, Рогозин открыто пригрозил миллиардеру ответственностью за помощь Украине.

Рогозин обвинил Маска в содействии нацизма / Скриншот Илона Маска

Илон Маск, таким образом, причастен к предоставлению фашистским силам в Украине средства военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал,

– пригрозил Рогозин, не различая нацизма и фашизма.

Илон Маск отреагировал на очередное скандальное заявление главы "Роскосмоса – на слова Рогозина о защитниках Мариуполя из батальона "Азов" он ответил – слово "нацист" не является тем, что себе надумал Рогозин.

Реагируя на угрозы, Макс также написал иронический твит, где шутливо прощается с подписчиками.

Если я умру при таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать,

– написал Илон Маск в твиттере.

Это не первая стычка Рогозина и Маска

Споры Маска и Рогозина продолжаются с 2014 года, когда глава Роскосмоса угрожал прекратить предоставление услуг по доставке американских астронавтов на орбиту российскими ракетами и предложил в таком случае пользоваться батутами.

Через несколько лет, когда SpaceX создала свою ракету, Маск иронически ответил, что батут работает.

С тех пор Рогозин нередко пытается шутить над миллиардером, присылая ему разного рода комментарии. Очевидно, шутки не удаются, поэтому Рогозин начал угрожать Маску и всячески пытаться дискредитировать его деятельность.

Starlink в Украине

Недавно Михаил Федоров сообщил, что в Украине сейчас более 10 000 терминалов Starlink, но нужно больше. Также министр поделился статистикой, согласно которой уровень использования технологии Starlink в Украине достигает тысячи ежедневных пользователей.

Сегодня в Украине терминалы Starlink работают приоритетно для объектов социальной инфраструктуры, таких как:

школы,

больницы,

сельские советы,

пожарные части.

Терминалы Starlink помогают в рекордные сроки восстановить поврежденную инфраструктуру связи в районах, которые испытали значительные разрушения в результате атаки оккупантов. Так украинские специалисты раньше очень быстро восстановили связь в городках Киевщины и Черниговщины.

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