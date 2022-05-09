Илон Маск, который уже не в первый раз сталкивается с безумием Рогозина, отреагировал на заявление главы "Роскосмоса".
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Маск обнародовал скриншот со словами Рогозина, где он рассказывает о причастности изобретателя к "боевикам нацистского батальона "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполе".
Рогозин также заявил, что к транспортировке терминалов Starlink причастен Пентагон. Об этом он рассказал российским СМИ 8 мая.
Ссылаясь на слова пленника военного ВСУ Дмитрия Кормякова, Рогозин открыто пригрозил миллиардеру ответственностью за помощь Украине.
Рогозин обвинил Маска в содействии нацизма / Скриншот Илона Маска
Илон Маск, таким образом, причастен к предоставлению фашистским силам в Украине средства военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал,
– пригрозил Рогозин, не различая нацизма и фашизма.
Илон Маск отреагировал на очередное скандальное заявление главы "Роскосмоса – на слова Рогозина о защитниках Мариуполя из батальона "Азов" он ответил – слово "нацист" не является тем, что себе надумал Рогозин.
Реагируя на угрозы, Макс также написал иронический твит, где шутливо прощается с подписчиками.
Если я умру при таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать,
– написал Илон Маск в твиттере.
Это не первая стычка Рогозина и Маска
- Споры Маска и Рогозина продолжаются с 2014 года, когда глава Роскосмоса угрожал прекратить предоставление услуг по доставке американских астронавтов на орбиту российскими ракетами и предложил в таком случае пользоваться батутами.
- Через несколько лет, когда SpaceX создала свою ракету, Маск иронически ответил, что батут работает.
- С тех пор Рогозин нередко пытается шутить над миллиардером, присылая ему разного рода комментарии. Очевидно, шутки не удаются, поэтому Рогозин начал угрожать Маску и всячески пытаться дискредитировать его деятельность.
Starlink в Украине
Недавно Михаил Федоров сообщил, что в Украине сейчас более 10 000 терминалов Starlink, но нужно больше. Также министр поделился статистикой, согласно которой уровень использования технологии Starlink в Украине достигает тысячи ежедневных пользователей.
Сегодня в Украине терминалы Starlink работают приоритетно для объектов социальной инфраструктуры, таких как:
- школы,
- больницы,
- сельские советы,
- пожарные части.
Терминалы Starlink помогают в рекордные сроки восстановить поврежденную инфраструктуру связи в районах, которые испытали значительные разрушения в результате атаки оккупантов. Так украинские специалисты раньше очень быстро восстановили связь в городках Киевщины и Черниговщины.
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