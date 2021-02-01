Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, продолжает работу над чипом, вживляемым прямо в мозг и позволяющим преобразовывать нейронные импульсы в команды понятные компьютеру. Во время демонстрации Link 0.9 нам уже показали трех свиней с такими чипами, а теперь Маск покажет обезьяну, которая, видимо, продемонстрирует широкие возможности чипа.

Источник: Bloomberg

О существовании подопытной обезьяны с вживленным в голову прототипом устройства Neuralink основатель компании рассказал во время своего очередного виртуального выступления.

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Маск пояснил, что в лаборатории Neuralink уже живет обезьяна, способная с помощью нейронных импульсов управлять объектами компьютерной игры. По словам главы компании, визуально определить место, где установлен имплант невозможно, а сама обезьяна чувствует себя прекрасно. Как только у примата появится компаньон с аналогичными возможностями, они смогут играть в пинг-понг на компьютере, не применяя для управления конечности.

Напомним, что Link 0.9 это устройство величиной с монету, устанавливаемое в черепную коробку. К головному мозгу он подсоединяется с помощью тончайших электродов, а сам процесс имплантации чипа осуществляет полностью автономный робот-хирург. Чип представили в конце августа 2020 года.

Нейрочип Link 0.9 от Neuralink

Испытания на людях

Neuralink, как отмечал Илон Маск ранее, в перспективе хочет добиться права испытать импланты на добровольцах, которые лишились возможности самостоятельно управлять верхними и нижними конечностями, или их полным набором. Пока же компания обещает до марта продемонстрировать видео с обезьянами, пережившими аналогичную операцию.