Маск обещает уже в марте показать обезьяну с чипом Nueralink, играющую на компьютере без рук
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, продолжает работу над чипом, вживляемым прямо в мозг и позволяющим преобразовывать нейронные импульсы в команды понятные компьютеру. Во время демонстрации Link 0.9 нам уже показали трех свиней с такими чипами, а теперь Маск покажет обезьяну, которая, видимо, продемонстрирует широкие возможности чипа.
Источник: Bloomberg
О существовании подопытной обезьяны с вживленным в голову прототипом устройства Neuralink основатель компании рассказал во время своего очередного виртуального выступления.
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Маск пояснил, что в лаборатории Neuralink уже живет обезьяна, способная с помощью нейронных импульсов управлять объектами компьютерной игры. По словам главы компании, визуально определить место, где установлен имплант невозможно, а сама обезьяна чувствует себя прекрасно. Как только у примата появится компаньон с аналогичными возможностями, они смогут играть в пинг-понг на компьютере, не применяя для управления конечности.
Нейрочип Link 0.9 от Neuralink
Испытания на людях
Neuralink, как отмечал Илон Маск ранее, в перспективе хочет добиться права испытать импланты на добровольцах, которые лишились возможности самостоятельно управлять верхними и нижними конечностями, или их полным набором. Пока же компания обещает до марта продемонстрировать видео с обезьянами, пережившими аналогичную операцию.
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