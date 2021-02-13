Идея использования солнечных панелей на крыше автомобилей далеко не нова. Volkswagen и Toyota для ряда моделей уже предлагают соответствующие опции, но заряда, который они накапливают, обычно хватает только для вентиляции салона в жаркую погоду. Tesla хочет достичь увеличения запаса хода электромобилей с солнечными батареями.

Как отмечает источник, солнечная панель гибридного автомобиля Toyota Prius Prime способна увеличить пробег без использования бензинового двигателя максимум на три километра.

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Что думает Илон Маск

В недавнем интервью Илон Маск выразил уверенность в целесообразности применения солнечных панелей большой площади на коммерческом электротранспорте. Глава Tesla признался, что компания может начать выпуск коммерческих фургонов на электротяге после того, как будет иметь в своем распоряжении достаточные объемы производства аккумуляторов.

По мнению Маска, в случае с грузовыми фургонами есть смысл использовать солнечные панели для подпитки аккумуляторов, поскольку они обладают большими плоскими поверхностями. Но даже в этом случае глава Tesla предлагает размещать солнечные панели не только на крыше фургона, но и на выдвижных элементах, что в результате увеличивают площадь втрое. Во время стоянки фургона такие выдвижные панели могут создавать дополнительную тень по бокам от транспортного средства.

По расчетам Маска, в хороший солнечный день такие панели позволят фургону накопить достаточный заряд для передвижения на расстояние до 48 километров. В каком-то смысле, по его словам, даже в условиях апокалипсиса на таком электромобиле можно будет хоть как-то передвигаться.