Мировые СМИ в последнее время больше внимания уделяют теме ужасающей жары, вызывающей повышенную смертность, лесные пожары и другие катастрофы. Следовательно, о войне в Украине вспоминают все меньше и Маск решил осветить эту проблему в популярном меме.
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По сути Маск открыто заявляет, что западные страны сместили фокус на другую проблему – аномальную жару, и забыли об остальном. Зато миллиардер не забыл. Как и о коронавирусе – COVID-19, которым люди до сих пор продолжают болеть. Сегодня о нем почти забыли на фоне других проблем.
Илон Маск также считает, что человечество должно пересмотреть свои приоритеты, пока не стало совсем поздно, и вернуться к теме войны, которую россия развязала в Украине.
Starlink на войне
Напомним, что с начала полномасштабного российского вторжения Илон Маск поддерживает Украину оборудованием Starlink для спутникового интернета. Сейчас наше государство имеет 12 тысяч терминалов Starlink, которые обеспечивают работу ряда важных служб, среди которых:
- спасатели,
- пожарные,
- врачи и больницы,
- школы,
- энергетические компании и другие учреждения, которым для работы необходимо качественное и устойчивое интернет-соединение в сложных условиях.
Кстати, это самое большое количество антенн Satrlink в Европе. А недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал антенну Starlink, получившую боевое ранение на фронте. До этого она "пережила" две атаки и долго обеспечивала связью военных. Сейчас получили другую рабочую антенну вместо поврежденной.