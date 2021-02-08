Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск собирается написать книгу, в которой расскажет историю основанных им предприятий – Tesla и Space X.

На своей странице в твиттере Илон Маск написал, что пришел "рассказать историю Tesla и Space X. Земли и Марса. Уроки изучены".

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Илон Маск планирует написать книгу оTesla и SpaceX

На вопрос одного из подписчиков о том, собрался ли предприниматель писать книгу, Маск ответил утвердительно.

Когда следует ожидать книгу Илона Маска

К сожалению это все. Других подробностей о будущей книге, такие как дата ее выхода пока неизвестны, однако, можем предположить что это гарантированно будет бестселлер. Стоит только посмотреть на то, что происходит с акциями компаний, о которых Маск вспоминает в своем твиттере... Можно только представить себе тот ажиотаж, который поднимется после выхода книги миллиардера.

Стоит отметить, что впервые о планах предпринимателя написать книгу о Земле и Марсе стало известно в феврале 2015 года. Тогда сообщалось, что за ее написание Маску могут заплатить 3,5 миллиона долларов. Предприниматель тогда хотел выпустить книгу в один день по всему миру – сразу на нескольких языках.