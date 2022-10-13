Илон Маск отказался предоставлять доступ в интернет Starlink для украинцев в Крыму, – Ян Бреммер

Владелец SpaceX Илон Маск лично отклонил украинский запрос на распространение своего спутникового Интернета на территорию Крыма. Он сделал это опасаясь, что попытка отбить полуостров у российских оккупантов может привести к ядерной войне. Об этом заявил влиятельный политический аналитик Ян Бреммер, ранее писавший, что Маск общался с Путиным, перед своей серией скандальных твитов.

После вторжения России в Украину в феврале Илон Маск и правительство США предоставили Киеву тысячи систем Starlink, что позволило украинским войскам поддерживать связь в местах, ранее бывших мертвыми зонами. Низкое энергопотребление спутниковых приемников позволило подключиться к разведывательным беспилотникам, предоставляя ценные разведывательные данные в реальном времени о передвижении россиян и возможности четко нацелить их.

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Проблемы со Starlink

В последнее время со спутниковым оборудованием Starlink возникли проблемы. На прошлой неделе появились сообщения о "катастрофических" перебоях на линии фронта. Это касалось недавно освобожденных от оккупантов территорий Украины. Эксперты объясняли это тем, что интернет Starlink был заблокирован в районах, контролируемых Россией – возможно, для того чтобы Кремль не смог использовать сеть.

В своем твиттере Маск заявил, что не может комментировать условия на поле боя, отметив, что это тайна. Но аналитик Ян Бреммер, основатель и президент фирмы по исследованию политических рисков Eurasia Group, заявил в понедельник, что в разговоре с Маском в конце сентября миллиардер подтвердил, что спутниковый сервис был намеренно отключен.

Бреммер сказал, что по словам Маска, министерство обороны Украины попросило его активировать Starlink в Крыму, куда Россия вторглась и незаконно аннексировала в 2014 году. Маск, по словам Бреммера, "отказался это сделать, учитывая потенциальную эскалацию".

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Разговор с Путином

Ранее Ян Бреммер также утверждал, что Маск разговаривал с Владимиром Путиным. Об этом, якобы, Маск рассказал ему сам, хотя в своем твиттере миллиардер отрицал это и сказал, что разговаривал с президентом России только раз и это было 18 месяцев назад, а разговор касался космоса. Бреммер в ответ настоял на своем, подчеркнув, что такой разговор, по словам Маска, все же был и он касался Украины.