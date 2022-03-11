В ходе беседы с российскими депутатами Рогозин отметил, что "реализация намеченных планов по запуску на орбиту новых космических аппаратов позволит к 2025 году обеспечить в стране "непробиваемый" спутниковый интернет".

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Обязательно стране иметь – такой стране как наша – независимый, суверенный космический интернет. И соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевым для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы испытываем давление в этой сфере,

– отметил господин Рогозин.

По мнению главы Роскосмоса, развитие спутникового интернета в России является одной из важных задач. В то же время следует отметить, что разработка системы спутникового интернета, спутников и оборудования, которые будут обеспечивать ее работу, является задачей практически невыполнимой в условиях тех санкций, которые наложены на Россию.

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Следует заметить, что Дмитрий Рогозин на посту директора "Роскосмоса" заработал репутацию человека, который на протяжении многих лет делает резкие и необдуманные граничащие с безумием заявления. Рогозин частенько набрасывается на международное сообщество и вообще ведет себя, как мелкий российский гопник.

Например, недавно он выразил недовольство тем, что "Роскосмос" несправедливо подвергся новой волне санкций в результате вторжения российских войск в Украину в конце февраля.

Рогозин дошел до того, что в конце прошлого месяца откровенно пригрозил Соединенным Штатам падением Международной космической станции, а затем опубликовал в твиттере странное видео распада станции.

Такими действиями Рогозин отрезает все остатки хотя бы потенциального сотрудничества с международными партнерами и ставит агентство в отчаянное положение. Ему уже пришлось прибегнуть к значительному сокращению своей зарплаты, как и зарплат других высокопоставленных чиновников.