Маск готов продать все свое имущество, чтобы заселить Марс: громкое заявление
Самый богатый человек мира Илон Маск заявил о намерении продать все свое имущество. Это он готов сделать ради заселения Марса. Дело в том, что на строительство города на Марсе необходимо много ресурсов.
У Маска есть одна цель – чтобы человечество стало космической цивилизацией и межплантеным видом. О громком заявлении Маска сообщил Business Insider.
К теме Самый богатый на планете: состояние Илона Маска превысили 200 миллиардов долларов
"На самом деле, у меня практически не будет собственности, которая имеет денежную ценность, кроме акций компаний", – сказал Маск.
К слову, Маск еще в 2020 году начал распродавать свое имущество. Он продал несколько домов в Калифорнии.
Заселение Марса: что известно
- Маск уже неоднократно говорил, что планирует заселить Марс людьми. Заявлял, что первый человек сможет высадиться на Марсе в 2026 году.
- Уже в 2050 году на планете, по планам Маска, должен проживать 1 миллион человек.
- В 2019 году Маск поделился, что хочет освоить Марс с помощью ракеты Starship.
- Для первого марсианского заселения на планету нужно будет доставить "миллионы тонн" оборудования и ресурсов. Также надо будет задействовать в процессе тысячи кораблей Starship.
- Проблема в том, что запуски не получится проводить постоянно, ведь Земля и Марс сближаются только раз в 2 года.
Поделиться новостью
Выбор редакции