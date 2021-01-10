Самый богатый человек мира Илон Маск заявил о намерении продать все свое имущество. Это он готов сделать ради заселения Марса. Дело в том, что на строительство города на Марсе необходимо много ресурсов.

У Маска есть одна цель – чтобы человечество стало космической цивилизацией и межплантеным видом. О громком заявлении Маска сообщил Business Insider.

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"На самом деле, у меня практически не будет собственности, которая имеет денежную ценность, кроме акций компаний", – сказал Маск.

К слову, Маск еще в 2020 году начал распродавать свое имущество. Он продал несколько домов в Калифорнии.

Заселение Марса: что известно