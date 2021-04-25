Выпуск шоу с Маском покажут на канале NBC уже 8 мая.
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Ранее миллиардер уже пробовал себя в роли актера. В частности, он снялся в фильме "Железный Человек 2", а также сериале "Теория Большого Взрыва".
Пока никакой информации о выпуске Saturday Night Live с Маском и Сайрус не обнародовали. В официальном аккаунте шоу лишь привлекают внимание фолловеров ярким анонсом.
Что известно о Saturday Night Live
- Saturday Night Live является одним из самых известных музыкально-развлекательных шоу на телевидении США.
- Программа стартовала еще в 1975 году.
- Ее транслируют на телеканале NBC.
- За свою историю программа получила 54 премии "Эмми".