Выпуск шоу с Маском покажут на канале NBC уже 8 мая.

Обратите внимание Сон Илона Маска самый дорогой: сколько зарабатывают миллиардеры, пока спят

Ранее миллиардер уже пробовал себя в роли актера. В частности, он снялся в фильме "Железный Человек 2", а также сериале "Теория Большого Взрыва".

Пока никакой информации о выпуске Saturday Night Live с Маском и Сайрус не обнародовали. В официальном аккаунте шоу лишь привлекают внимание фолловеров ярким анонсом.

Что известно о Saturday Night Live