то будет делать Tesla Bot

Это будет своеобразный робот-помощник, который направлен на выполнение рутинных задач вместо человека. К примеру, владелец такого робота сможет отправить его в магазин за покупками и даже поручить ему выполнение бытовых задач.

Интересно Играйте с комфортом: геймерские аксессуары для тех, кто стремится к победе

Технологические особенности Tesla Bot и характеристики

Сейчас о характеристиках робота под кодовым названием Optimus, известно не много.

Его рост составит 173 сантиметров, а вес около 57 килограммов;

Робот сможет переносить грузы весом до 20 килограммов;

Максимальная грузоподъемность равна 68 килограммам;

На вытянутых руках робот сможет держать до 4,5 килограммов.

Максимальная скорость работа при передвижении на двух ногах составит 8 км/ч.

Конструкция работа оборудована сорока сервоприводами:

по шесть штук в каждой из четырех конечностей;

еще по шесть в кистях рук;

два в туловище и два в шее соответственно.

Вместо лица у робота есть дисплей, на который будет выводиться полезная информация.

Базовые характеристики Teasla Bot / Скриншот 24 канал

Программная база Tesla Bot

Робот Tesla будет использовать компонентную базу и программное обеспечение, применяемые компанией при создании своих систем автопилота в электромобилях. Он сможет учиться с помощью фирменной нейронной сети и получит аналогичный бортовым системам электромобиля процессор FSD.

За восприятие информации будет отвечать несколько видеокамер, а также датчики обратной связи в конечностях, которые позволят не прилагать лишних усилий при ходьбе и манипуляциях. На месте лица у робота будет дисплей для отображения информации.

Когда Tesla Bot появится на рынке

Поскольку в следующем году будет готов только ранний прототип, говорить о сроках массового производства подобных "помощников" преждевременно. Маск только пообещал, что робот не будет чрезмерно дорогим, чтобы оправдать его применения в масштабах мировой экономики.

Защита от атак и фобий

Маск предусмотрел возможные страхи людей, которым такие работы, мягко говоря, не очень нравятся. По словам миллиардера, Tesla разрабатывает "Оптимуса" так, чтобы человек мог от него убежать или побороть. Поэтому вам не следует сильно переживать, если Tesla Bot выйдет из строя и решит вас атаковать, вы сможете хотя бы попытаться отбиться от него и будете иметь неплохой шанс.

Если вы ищете надежную технику, мы знаем производителя с безупречной репутацией, который на украинском рынке уже 16 лет. Будьте уверены: у ASUS можно подобрать технику на любой вкус и кошелек. Детали – на сайте.