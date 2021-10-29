Как работает новая функция

Tesla отмечает, что пользователи могут удаленно наблюдать за окружением электромобиля, когда он припаркован, чтобы убедиться в его безопасности. Это значительное обновление для функции Sentry Mode, которая была запущена в 2019 году.

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Ранее существовали и обходные пути, Sentry Mode официально записывала видео только локально. Илон Маск в своем твиттере рассказал, что функция теперь также дает возможность владельцам удаленно разговаривать через динамик электромобиля, если тот включен, поэтому, если соседская Tesla с вами заговорит, не стоит пугаться.

Функция Tesla Sentry Mode включена в подписку Premium Connectivity, которая стоит 10 долларов в месяц после бесплатного пробного периода сроком 30 дней для владельцев Model 3 и Model Y и один год для Model S и Model X.

Другие функции Premium Connectivity включают доступ к сервисам потоковой передачи видео и музыки через информационно-развлекательный центр автомобиля, а также возможность визуализации трафика в реальном времени.

По словам Tesla, видео, которое передается из автомобиля, подвергается сквозному шифрованию, так что никто кроме владельца не сможет его просматривать. Однако стоит отметить, что использование Sentry Mode повышает расход заряда батареи.