Машины Tesla будут оценивать стиль вождения своих владельцев

Tesla готовится к запуску собственного страхового сервиса. Специалист по обратной разработке под ником Callump01 изучил код мобильного приложения для своего электрокара и выявил ряд возможностей. Он поделился находкой на Reddit. Из кода следует, что Tesla работает над функцией "рейтинг безопасности" – электрокар будет самостоятельно определять стоимость страхования, наблюдая за вождением человека.

Как будет работать система отслеживания поведения водителя за рулем

В процессе оценки водителя электромобиль будет анализировать все ключевые компоненты и манеру вождения. Алгоритмы запомнят интенсивность ускорения и торможения, частоту попаданий в ДТП, а также потенциально опасные ситуации, связанные с поведением на дороге.

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Более того, бортовые датчики Tesla начнут анализировать ряд другой информации:

как часто активируется антиблокировочная система;

сколько километров автовладелец проезжает за день;

как часто включается и выключается автопилот и другие особенности процесса эксплуатации.

Когда будет работать система "рейтинга безопасности"

По словам инсайдера, "рейтинг безопасности" будет генерироваться автоматически через аппаратные и программные системы, которые уже установлены внутри большинства выпущенных Tesla машин. Если машина поставляется с процессором HW2 и ПО обновлено до версии 2021.4.12, то Tesla уже поддерживает указанную возможность и только ждет команды, чтобы начать строить рейтинг на данных о стиле вождения своего владельца.

Когда электромобиль получит достаточно информации, Tesla определит стоимость ежемесячного взноса по страховке – цена может быть как уменьшена, так и увеличена от текущего размера.

Страхование от Tesla

Судя по всему, система рейтинга безопасности напрямую связана со страховым подразделением Tesla, которое было запущено в сотрудничестве с существующими агентствами в 2019 году. Программа InsureMyTesla пока работает только в Калифорнии, но компания планирует в ближайшие годы расширить зону охвата.

Tesla надеется на серьезное конкурентное преимущество за счет прямого доступа к большому количеству данных в своих машинах. Илон Маск считает, что цена страховки, рассчитанная с учетом стиля вождения, будет заметно ниже цены страховых компаний, которые не имеют и не учитывают подобные данные.

Точный расчет страховки должен привлечь клиентов, которые захотят сэкономить на страховых взносах. Это позволит компании начать зарабатывать еще и на страховании своих машин.

Необходимо отметить, что информация, опубликованная на Reddit, пока не подтверждена представителями Tesla. Однако в прошлом году Callump01 аналогичным образом рассекретил планы компании по созданию подписки на автопилот – он обнаружил соответствующий код в приложении за два месяца до официального анонса.