Машины для высасывания персональных данных: Mozilla проанализировала молитвенные приложения

Согласно анализу специалистов Mozilla, молитвенные программы и приложения для улучшения психического здоровья собирают множество личных данных и делятся ими в рекламных целях.

Как заявляют исследователи, речь идет не о каком-то одном приложении или даже нескольких, а обо всей категории в целом. Они обладают худшей защитой конфиденциальности личных данных, чем большинство других типов сервисов.

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Нечастные молитвы

Согласно новому анализу, подавляющее большинство приложений для улучшения психического здоровья и молитв отслеживают различные личные данные, делятся ими и получают выгоду из сокровенных личных мыслей и чувств пользователей, таких как настроение, психическое состояние и биометрические данные.

Команда проанализировала 32 программы для психического здоровья и молитв.

Из этих приложений 29 получили предупреждение Privacy not included, что указывает на то, что команда озабочена тем, как приложение управляет данными пользователей.

Политика конфиденциальности у них довольно расплывчатая, что позволяет уловкам обходить определенные положения.

В большинстве приложений также обнаружены плохие методы обеспечения безопасности, позволяющие пользователям создавать аккаунты со слабыми паролями. Учитывая, насколько личную информацию могут содержать такие программы, это плохая характеристика.

В список наихудших по указанным критериям попали:

Better Help,

Youper,

Woebot,

Better Stop Suicide,

Pray.com,

Talkspace.

, что чат-бот Woebot открыто уведомляет пользователей, что собирает информацию и делится ею в рекламных целях, а Talkspace собирает стенограммы чатов.

Команда Mozilla, которой принадлежит браузер Firefox, неоднократно обращалась к компаниям, стоящим за этими программами, чтобы спросить об их политике, но ответ получила только от трех. Специалисты говорят, что все эти программы работают как машины для высасывания данных, имея при этом вид программ для психического здоровья.