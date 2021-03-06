Марсоход Perseverance совершил первую поездку на Марсе
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) отчиталось об очередных шагах в программе пребывания на Марсе аппарата Perseverance. В течение последней недели марсоход совершил первую поездку по Красной планете проверил работоспособность манипулятора, а также обновил собственное программное обеспечение.
Источник:NASA
Свое первое перемещение по поверхности Марса аппарат Perseverance выполнил 4 марта – через две недели после прибытия. Маршрут оказался не слишком длинным – его протяженность составила всего 6,5 метра. Однако целью этой поездки была лишь проверка ходовой части марсохода для дальнейшей калибровки научных инструментов.
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Первые "шаги" марсохода Perseverance
В целом поездка марсохода длилась 33 минуты. За это время Perseverance проехал 4 метра вперед, повернул на 150 градусов влево, а затем вернулся на 2,5 метра назад и занял выжидательную позицию.
Теперь свежие снимки, переданные марсоходом Perseverance с Красной планеты, содержат отпечатки протектора.
Следы аппарата Perseverance на поверхности Марса / Фото NASA
Что дальше делать Perseverance
В будущем, когда аппарат приступит к выполнению научной программы, его поездки станут длиннее. Предполагается, что он будет регулярно преодолевать по 200 и более метров. По плану марсоход должен отправиться в дельту древней реки, чтобы собрать образцы для их отправки на Землю и попытаться найти следы прошлой жизни. Сейчас ученые решают, каким путем вести аппарат, и следует ли выбрать более простую дорогу или поехать по более сложной трассе, где можно будет обнаружить интригующие артефакты, подтверждающие существование на планете воды в период от 3 до 4 миллиардов лет назад.
Маршруты марсохода Perseverance / Фото NASA
Также инженеры планируются провести более детальные тесты калибровки научных приборов и сбросить защитные кожухи системы сбора образцов с марсианского вертолета Ingenuity. Первые пробные полеты вертолета пройдут позже, когда начнется штатная эксплуатация марсохода.
Проверка манипулятора Perseverance
Еще одно важное испытание было проведено 2 марта, когда специалистами был впервые разложен двухметровый роботизированный манипулятор марсохода и проверены все его пять шарниров. Это операция заняла 2 часа. Манипулятор, на котором установлены различные научные приборы и инструмент для бурения грунта, планируется использовать в дальнейшем для исследования геологических особенностей планеты.
Обновление программного обеспечения
Также NASA сообщило, что за время, прошедшее с момента прибытия марсохода, специалисты загрузили в аппарат новое программное обеспечение, заменив прошивку, которая использовалась при посадке новой – исследовательской. Кроме того, специалистами были проверены георадар RIMFAX и прибор для производства кислорода MOXIE, а также развернутые два датчика состояния окружающей среды MEDA.
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