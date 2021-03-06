Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) отчиталось об очередных шагах в программе пребывания на Марсе аппарата Perseverance. В течение последней недели марсоход совершил первую поездку по Красной планете проверил работоспособность манипулятора, а также обновил собственное программное обеспечение.

Свое первое перемещение по поверхности Марса аппарат Perseverance выполнил 4 марта – через две недели после прибытия. Маршрут оказался не слишком длинным – его протяженность составила всего 6,5 метра. Однако целью этой поездки была лишь проверка ходовой части марсохода для дальнейшей калибровки научных инструментов.

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Первые "шаги" марсохода Perseverance

В целом поездка марсохода длилась 33 минуты. За это время Perseverance проехал 4 метра вперед, повернул на 150 градусов влево, а затем вернулся на 2,5 метра назад и занял выжидательную позицию.

A quick test of my steering, and things are looking good as I get ready to roll. My team and I are keen to get moving. One step at a time. pic.twitter.com/XSYfT158AQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 5, 2021

Теперь свежие снимки, переданные марсоходом Perseverance с Красной планеты, содержат отпечатки протектора.



Следы аппарата Perseverance на поверхности Марса / Фото NASA

Что дальше делать Perseverance

В будущем, когда аппарат приступит к выполнению научной программы, его поездки станут длиннее. Предполагается, что он будет регулярно преодолевать по 200 и более метров. По плану марсоход должен отправиться в дельту древней реки, чтобы собрать образцы для их отправки на Землю и попытаться найти следы прошлой жизни. Сейчас ученые решают, каким путем вести аппарат, и следует ли выбрать более простую дорогу или поехать по более сложной трассе, где можно будет обнаружить интригующие артефакты, подтверждающие существование на планете воды в период от 3 до 4 миллиардов лет назад.



Маршруты марсохода Perseverance / Фото NASA

Также инженеры планируются провести более детальные тесты калибровки научных приборов и сбросить защитные кожухи системы сбора образцов с марсианского вертолета Ingenuity. Первые пробные полеты вертолета пройдут позже, когда начнется штатная эксплуатация марсохода.

Проверка манипулятора Perseverance

Еще одно важное испытание было проведено 2 марта, когда специалистами был впервые разложен двухметровый роботизированный манипулятор марсохода и проверены все его пять шарниров. Это операция заняла 2 часа. Манипулятор, на котором установлены различные научные приборы и инструмент для бурения грунта, планируется использовать в дальнейшем для исследования геологических особенностей планеты.

This week I’ve been doing lots of health checkouts, getting ready to get to work. I’ve checked many tasks off my list, including instrument tests, imaging, and getting my arm moving. Warming up for a marathon of science. pic.twitter.com/A0aqhWVo5T — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 3, 2021

Обновление программного обеспечения

Также NASA сообщило, что за время, прошедшее с момента прибытия марсохода, специалисты загрузили в аппарат новое программное обеспечение, заменив прошивку, которая использовалась при посадке новой – исследовательской. Кроме того, специалистами были проверены георадар RIMFAX и прибор для производства кислорода MOXIE, а также развернутые два датчика состояния окружающей среды MEDA.