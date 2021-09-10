Марсоход Perseverance собрал второй образец марсианского грунта – когда их вернут на Землю

Марсоход NASA Perseverance, который продолжает исследовать Марс на дне кратера Езеро, собрал второй образец камня "Рошет" на Красной планете. Новый образец запечатали в специальной титановой капсуле-трубке, большой запас которых машина имеет на борту.

Вторая мини-миссия по сбору материалов была выполнена успешно всего через четыре дня после того, как марсианский ровер после одной неудачной попытки наконец получил первый образец из того же камня. О том, как Perseverance собрал первый образец, мы рассказывали ранее.

Интересно Марсианский вертолет Ingenuity разведал место исследования для Perseverance

Первый раз Perseverance попытался захватить доли камня 5 августа, но тот оказался очень мягким и рассыпался в пыль под буром ровера. Более прочный Рошетт позволил успешно взять две пробы.



Бур на марсоходе Perseverance / Фото NASA

Что Perseverance делает на Марсе

Марсоход Perseverance совершил посадку внутри 45-километрового кратера Езеро 18 февраля 2021 года. Основной задачей робота стал поиск древних следов жизни на Красной планете, а также сбор и хранение десятков образцов местного грунта, которые будут доставлены на Землю общей американо-европейской миссией примерно через десять лет.

Ранее марсоход также документировал первые полеты марсианского вертолета Ingenuity. Вертолет уже приступил к исполнению "расширенных" миссий, исследуя зоны, потенциально интересные для марсохода.

Что будет с образцами после возвращения на Землю

Как только образцы поступят на Землю, ученые из лабораторий многих стран получат доступ к их изучению для поиска следов внеземной жизни и "подсказок" об истории изменений марсианского климата и геологии.

Кстати, в пятницу, 10 сентября, NASA проведет конференцию, посвященную недавним попыткам забора грунта, и расскажет о том, чему команда Perseverance научилась по их результатам. Посмотреть ее можно будет непосредственно на сайте космического агентства.