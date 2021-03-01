Самый современный и самый продвинутый марсианский ровер Perseverance, который недавно сел на Красную планету, оказывается слабее большинства смартфонов. Более того, даже его компаньон, вертолет Ingenuity, получил лучшее оснащение.

В ядро Perseverance заложен старый чипсет, который дает ему вычислительные возможности на уровне iMac 1998 года. У него всего 256 мегабайт оперативной и 2 гб постоянной памяти. Частота его процессора составляет всего 200 МГц.

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Почему Perseverance такой слабый

Для сравнения, оригинальные Apple Watch имеют 512 мб оперативной и 8 гигабайт постоянной памяти, а процессор работает на частоте 520 МГц.

Почему же так происходит? Причина в том, что инженеры NASA используют проверенные временем компоненты, которые обеспечивают роверу максимальную надежность. Ведь если с железом что-то случится, до ближайшего ремонтного пункта несколько десятков миллионов километров.

В отличие от предыдущих роверов Perseverance несет на себе новинку – первый в истории марсианский вертолет. Он работает на столь же архаичном процессоре Qualcomm Snapdragon 801. Такие процессоры можно было найти на смартфонах середины 2010-х годов, вроде Samsung Galaxy S5, LG G3 или HTC One M8. Это означает, что любой современный смартфон, скорее всего, более мощный, чем самый совершенный марсоход NASA.

NASA о вертолете Ingenuity: видео

Зато ровер может похвастаться передовым оборудованием, которое на нем работает. Например 23 камерами, которые используются для навигации и анализа минералов, а также мощными коммуникационными системами для передачи данных обратно на Землю.