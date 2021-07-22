В процессе работы марсоход использует двухметровую механическую руку и анализирует образцы горных пород с помощью рентгеновских лучей и ультрафиолета. Ровер также будет фиксировать крупные планы крошечных участков марсианской поверхности, на которых могут быть свидетельства микробной активности в прошлом.

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Первые образцы марсианской породы

Perseverance начал работу с рентгеновского прибора Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL) который дал неожиданно высокие научные результаты. Прибор PIXL размером с коробку для завтрака располагается на конце механической руки.

В ходе тестирования он обстрелял рентгеновскими лучами небольшую калибровочную мишень, что было необходимо для проверки настроек прибора. В итоге он довольно точно определил состав марсианской пыли, который покрыл калибровочную мишень.

Это лишь малая часть того, что PIXL в сочетании с другими инструментами марсохода будет делать в следующие недели и месяцы исследовательской работы.



PIXL, один из семи приборов, имеющихся в оснащении Perseverance / Фото NASA

Для получения подробного профиля текстуры, контуров и состава горных пород, созданные PIXL карты химических веществ в породах могут объединяться с картами минералов, которые создаются инструментами Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organic & Chemicals (SHERLOC) и WATSON.SHERLOC.

В процессе работы SHERLOC использует ультрафиолетовый лазер для идентификации минералов в составе пород, а камера WATSON применяется для создания больших и четких снимков, которые помогают ученым определить размер, форму и текстуру исследуемых крупинок. Использование этих приборов должно помочь в получении информации о том, как образовались скалы на дне кратера.



Химический состав одной из марсианских пород, определенный с помощью PIXL / Фото NASA

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Где именно Perseverance ищет признаки жизни

Специалисты NASA выбрали для этого кратер Эзеро. По их мнению, в далеком прошлом здесь было озеро. Именно это и стало причиной отправки марсохода в данную область планеты.

За миллиарды лет озеро высохло и сейчас марсоход неспешно движется по его дну, попутно исследуя грунт и образцы горных пород пытаясь отыскать признаки того, что в далеком прошлом на красной планете существовала жизнь.