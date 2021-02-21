Научный аппарат NASA размером с автомобиль, который высадился на Марсе 18 февраля, прислал первые цветные фото Красной планеты в зоне высадки. Одно из фото довольно необычного ракурса демонстрирует весь аппарат сверху.

Это фото сделано в большом разрешении прямо во время посадки марсохода. На фото четко видны тросы, с помощью которых ровер был спущен на поверхность планеты специальной платформой под названием "Небесный кран".

Если пропустили Perseverance совершил успешную посадку на Марс: первые фото с поверхности

Фото марсохода Perseverance



Марсоход Perseverance с высоты платформы "Небесный кран" в момент посадки / Фото NASA

Фото поверхности Марса

Второе фото высокого разрешения – это первое цветное изображение, сделанное уже самим марсоходом, а именно одной из его нижних камер предупреждения столкновений (Hazcam) сразу после посадки.



Первое цветное фото сделано марсоходом Perseverance / Фото NASA

​Фото колеса

Третье цветное фото тоже скорее техническое – оно сделано с помощью другой камеры Hazcam, которая демонстрирует одно из шести колес марсохода на переднем плане и саму поверхность планеты – на заднем.



Фото колеса Perseverance и поверхности рядом с ровером / Фото NASA

Фото с орбиты Марса

NASA также опубликовала еще одно изображение в высоком разрешении, снятое с орбиты камерой HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая находится на борту аппарата MRO (Mars Reconnaissance Orbiter – марсианский разведывательный спутник). На снимке можно рассмотреть "Небесный кран" в атмосфере Марса, в котором находится Perseverance, и парашют над ним.

Слева можно увидеть, как древняя дельта реки, которую будет исследовать ровер, входит в кратер Иезерово. В этот момент камера HiRISE находилась примерно на расстоянии в 700 км от марсохода и двигалась со скоростью около 3 км/с. Такое расстояние и высокая скорость двух космических аппаратов были сложными условиями, которые требуют высокой точности движения камеры, чтобы сделать этот снимок.



Perseverance спускается на Марс / Фото NASA

Видео с марсохода Perseverance – фейк в сети

По Сети ширится фейк – видео якобы снятое аппаратом Perseverance на Марсе. На самом деле видео, которое распространяют в социальных сетях и в некоторых СМИ, является смонтированным набором панорамных фото с аппарата Curiosity. Сам же Perseverance никаких видео на Землю пока не отправлял.

Кстати, аппараты Curiosity и Perseverance являются как бы братьями близнецами, ведь оба они построены на одной платформе и даже имеют схожий набор инструментов, однако Perseverance существенно усовершенствованный по сравнению с младшим братом.

Справка. Curiosity до сих пор активен. С 2012 года он уже преодолел 23 км по поверхности планеты, 26 раз бурил поверхность Марса и исследовал 6 проб грунта.

Кадры из Curiosity, которые выдают за ролик снятый Perseverance: смотрите видео

Отметим, что аппарат Perseverance действительно снимал на видео процесс посадки на Красную планету и даже записывал звук, но эти кадры мы увидим значительно позже. Сейчас специалисты NASA занимаются проверкой исправности всех научных инструментов, чтобы ровер Perseverance мог начать миссию на Марсе – по поиску биосигнатур жизни. О том, как происходила высадка Perseverance на Марс и какие задачи будет выполнять аппарат читайте в нашем материале, где мы подробно рассказали об этом.