На вынужденный отдых этот и другие аппараты на Марсе ушли в сентябре, о чем мы также рассказывали в отдельном материале. Подобное расположение Земли и Красной планеты наблюдается раз в два года.

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Новые фото Марса

Фотографии опубликовали на ресурсах NASA. Они сделаны в кратере Езеро, где сейчас находится Perseverance.

Я вернулся к работе, припарковавшись между этими двумя прекрасными выступами. Я сделал несколько снимков, изучал погоду, ставил химические эксперименты, а также получил обновление программного обеспечения,

– написали на официальной странице Perseverance в Twitter.



Фото Марса, сделанное марсоходом Perseverance / Фото NASA

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Фото Марса, сделанное марсоходом Perseverance / Фото NASA

Это не единственные снимки, которыми поделилось агентство. Больше изображений можно найти на официальном сайте.

Напомним, марсоход Perseverance приземлился в кратере Езеро 18 февраля 2021 года. Этот исследовательский аппарат имеет семь научных приборов, 23 камеры и два микрофона для изучения поверхности марсианского кратера. Сейчас Perseverance собирает на Марсе образцы породы, которые на Землю доставит отдельная специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Первая попытка забора местной породы была неуспешной. Однако две другие прошли удачно: аппарат смог добыть необходимые образцы.