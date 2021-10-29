На вынужденный отдых этот и другие аппараты на Марсе ушли в сентябре, о чем мы также рассказывали в отдельном материале. Подобное расположение Земли и Красной планеты наблюдается раз в два года.
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Новые фото Марса
Фотографии опубликовали на ресурсах NASA. Они сделаны в кратере Езеро, где сейчас находится Perseverance.
Я вернулся к работе, припарковавшись между этими двумя прекрасными выступами. Я сделал несколько снимков, изучал погоду, ставил химические эксперименты, а также получил обновление программного обеспечения,
– написали на официальной странице Perseverance в Twitter.
Фото Марса, сделанное марсоходом Perseverance / Фото NASA
Фото Марса, сделанное марсоходом Perseverance / Фото NASA
Это не единственные снимки, которыми поделилось агентство. Больше изображений можно найти на официальном сайте.