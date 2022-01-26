Испытания копии марсохода на Земле показали, что выгрузка содержимого титановой трубки, в которой хранятся собранные образцы грунта, является простой задачей. Однако выполнять в условиях Марса, где уровень гравитации составляет 1/4 от земной, еще только планировалось.

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Несмотря на это, операция прошла успешно. Установку повернули открытой стороной к поверхности планеты и застрявшие обломки беспрепятственно из нее выпали.

Бур удалось прочистить

Марсоход снял процесс очистки на бортовую научно-исследовательскую камеру Mastcam-Z. Фрагмент видео был опубликован на официальной странице марсохода в твиттере.

В сообщении команды инженеров марсохода отмечается, что внутри карусели еще остались два очень маленьких образца грунта, но на работу устройства они не влияют. Кроме того, команда миссии отмечает, что титановую трубку, в которой хранился последний собранный образец марсианского керна, можно использовать повторно.

Интересно! Процедура очищения карусели буровой установки проводилась в два этапа. Частично она была выполнена еще 15 января. Застрявшие обломки удалось извлечь из прибора 20 января.

Проблема с каруселью бура марсохода обнаружилась 29 декабря, вскоре после того, как роботизированная рука попыталась поместить в нее свежие образцы марсианского грунта. Бортовой компьютер ровера зафиксировал сопротивление, когда роботизированный манипулятор помещал титановую трубку с образцом в карусель.

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