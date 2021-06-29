Историческое селфи марсохода Perseverance вместе с первым марсианским вертолетом Ingenuity оказалось самым сложным селфи из всех, которые делали аппараты на Марсе. Такие изображения позволяют инженерам проверять уровень износа марсохода, выявлять повреждения и оценивать ситуацию вокруг аппарата. А еще они вдохновляют новое поколение энтузиастов космоса: многие члены команды марсоходов говорят, что именно изображения с Марса побудили их пойти в эту отрасль и пробудили у них интерес к работе в NASA.

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Как марсоход Perseverance делал первое селфи: смотреть видео онлайн

Процесс создания панорамного изображения на Марсе

На видео видно, как формируется изображение. Для этого нужны сложные движения руки-манипулятора, на которой находится камера WATSON.

При этом нужно создать такой алгоритм движений, чтобы сама рука не попала в кадр. Кроме того, инженеры постоянно следят за тем, чтобы турель с камерой и рука-манипулятор не ударились о землю или не задели сам марсоход.

Известное селфи марсохода с вертолетом составлено из 62 различных фотографий.

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Работа команды

Селфи Perseverance было создано благодаря хорошей командной работе. Группа специалистов, благодаря которой было создано изображение насчитывает примерно десять человек. В нее входят:

Водители марсохода.

Инженеры, которые провели тесты в JPL.

Инженеры по эксплуатации камер.

Чтобы создать селфи понадобилась неделя. Инженеры по эксплуатации камер разработали последовательность движения руки манипулятора и камеры. Кроме того, они обработали изображения и сшили их вместе, чтобы получить панораму. Другая группа инженеров провела все необходимые манипуляции в Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) на точной копии марсохода, чтобы быть уверенными в успехе.

Специалисты по работе с изображениями очистили снимки от любых пятен пыли, что попала на светоприемник камеры. Затем они собрали отдельные кадры изображения в мозаику и сгладили их швы с помощью специальных программ обработки. Наконец, инженер деформирует и обрезает мозаику, чтобы она была больше похожа на обычную фотографию с камеры, которую привыкла видеть публика.

Создание селфи марсохода Perseverance: смотреть видео онлайн