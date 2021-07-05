Марсоход с автопилотом: как Perseverance преодолевает препятствия без вмешательства людей

Пока Tesla учится самостоятельно ездить на Земле, марсоход NASA Perseverance ездит сам по красным пескам Марса. Недавно начав свою миссию, аппарат уже демонстрирует поразительные возможности современных технологий.

Марсоход Perseverance начинает свое путешествие по дну кратера в поисках признаков давней жизни. Команда марсохода активно занимается планированием навигационных маршрутов. И все чаще Perseverance берет управление на себя, используя мощную систему автонавигации. Эта усовершенствованная система имеет название AutoNav.

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Движение марсохода с использованием системы автонавигации: смотреть видео онлайн

Подробнее о новаторской системе для поездок на Марсе

Система AutoNav создает трехмерные карты местности впереди, определяет опасности и планирует маршрут вокруг любых препятствий без дополнительных указаний от контролеров на Земле.

Эта возможность в сочетании с другими улучшениями позволяет Perseverance достичь максимальной скорости 120 метров в час. Для сравнения: его предшественник Curiosity оснащен ранней версией AutoNav. Это позволяет ему двигаться со скоростью около 20 метров в час.

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Значит ли это, что марсоход стал полностью автономным?

Нет. Perseverance не может двигаться только с помощью AutoNav. Участие команды марсохода остается критически важным в планировании и управлении маршрутом. Из-за задержки сигнала между Землей и Марсом они не могут просто перемещать марсоход вперед с помощью джойстика. Поэтому приходится заранее планировать путь, который проедет аппарат самостоятельно.

Специалисты внимательно изучают спутниковые изображения и фотографии, сделанные самим марсоходом и пишут серию команд, которые будет выполнять машина на Красной планете. Если, продвигаясь вперед, Perseverance встречает преграду, которая не была учтена на Земле, AutoNav помогает самостоятельно и безопасно ее объехать, уменьшая риски повреждения аппарата.

В отличие от своих предшественников, Perseverance может использовать один компьютер исключительно для навигации. В то же время его главный компьютер занимался многими другими задачами, которые поддерживают работоспособность вездехода.

Perseverance преодолевает препятствие: смотреть видео онлайн