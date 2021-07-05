Марсоход Perseverance начинает свое путешествие по дну кратера в поисках признаков давней жизни. Команда марсохода активно занимается планированием навигационных маршрутов. И все чаще Perseverance берет управление на себя, используя мощную систему автонавигации. Эта усовершенствованная система имеет название AutoNav.

Интересно Похожие, но такие разные: сравнительный обзор Huawei Band 6 и Mi Band 6

Движение марсохода с использованием системы автонавигации: смотреть видео онлайн

Подробнее о новаторской системе для поездок на Марсе

Система AutoNav создает трехмерные карты местности впереди, определяет опасности и планирует маршрут вокруг любых препятствий без дополнительных указаний от контролеров на Земле.

Эта возможность в сочетании с другими улучшениями позволяет Perseverance достичь максимальной скорости 120 метров в час. Для сравнения: его предшественник Curiosity оснащен ранней версией AutoNav. Это позволяет ему двигаться со скоростью около 20 метров в час.

Интересное про новенький марсоход Как марсоход Perseverance сделал свое самое популярное селфи: видео

Значит ли это, что марсоход стал полностью автономным?

Нет. Perseverance не может двигаться только с помощью AutoNav. Участие команды марсохода остается критически важным в планировании и управлении маршрутом. Из-за задержки сигнала между Землей и Марсом они не могут просто перемещать марсоход вперед с помощью джойстика. Поэтому приходится заранее планировать путь, который проедет аппарат самостоятельно.

Специалисты внимательно изучают спутниковые изображения и фотографии, сделанные самим марсоходом и пишут серию команд, которые будет выполнять машина на Красной планете. Если, продвигаясь вперед, Perseverance встречает преграду, которая не была учтена на Земле, AutoNav помогает самостоятельно и безопасно ее объехать, уменьшая риски повреждения аппарата.

В отличие от своих предшественников, Perseverance может использовать один компьютер исключительно для навигации. В то же время его главный компьютер занимался многими другими задачами, которые поддерживают работоспособность вездехода.

Perseverance преодолевает препятствие: смотреть видео онлайн