Марсоход NASA во второй раз попытается добыть образец марсианского грунта

Марсоход NASA Perseverance менее года исследует Марс. У аппарата есть нетривиальная задача – добыть разнообразные образцы марсианских пород и законсервировать их в специальных титановых трубках. Эти трубки позже соберет следующий аппарат, который обеспечит возвращение образцов на Землю. Первая попытка "Перси" добыть керн породы закончился неудачно. Настало время второй попытки.

Марсоход Perseverance предпринял первую попытку забора образцов грунта в начале августа 2021 года. Но она была неудачной, и пробозаборник остался пуст. Научная команда считает, что вероятной причиной неудачи было то, что грунт был слишком сыпучий. Теперь настойчивый марсоход попытается еще раз получить керн с породой. Теперь ученые уверены, что ничего не рассыплется, ведь цель пробозаборника – камень.

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Результат первой попытки забора образцов породы – отверстие диаметром 2,7 сантиметра / Фото NASA

Что известно о второй попытке добыть марсианскую породу

После первой неудачной попытки забора образцов, которая состоялась 6 августа, марсоход преодолел более 455 метров пути. Он оказался в местности, которая была названа "Цитадель".

"Цитадель" – это локация на дне кратера Езеро, где на поверхность выходят многочисленные горные породы. Эти породы, как говорят ученые, способны сопротивляться ветровой эрозии. А это значит, что они точно не такие сыпучие, какими были образцы во время первого забора образцов.

Для бурения керна был выбран камень Rochette. Ближайшие дни Perseverance будет исследовать его и даже попытается отшлифовать. Это даст понимание ученым, стоит ли этот объект внимания марсохода. Perseverance имеет ограниченное количество колб для образцов – 43, из которых одна уже использована. Поэтому критически важно, чтобы образцы породы представляли ценность для ученых.

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Новая цель марсохода – камень Rochette / Фото NASA

Была ли первая попытка забора образцов полностью неудачной?

Нет, ведь эта попытка дала неоценимый опыт для научной команды. В будущем они постараются не допустить такую ошибку.

Также, несмотря на то, что одна из 43 колб для образцов была использована, это не значит, что она испорчена. Планировалось, что в одной из титановых трубок на Землю будут доставлены пробы марсианской атмосферы. Этот забор газов планировался позже, но так случилось, что он состоялся 6 августа 2021 года.

Кстати, вполне вероятно, что первыми образцы марсианского грунта привезет на Землю японский аппарат миссии Martian Moons eXploration.