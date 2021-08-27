Марсоход Perseverance предпринял первую попытку забора образцов грунта в начале августа 2021 года. Но она была неудачной, и пробозаборник остался пуст. Научная команда считает, что вероятной причиной неудачи было то, что грунт был слишком сыпучий. Теперь настойчивый марсоход попытается еще раз получить керн с породой. Теперь ученые уверены, что ничего не рассыплется, ведь цель пробозаборника – камень.

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Результат первой попытки забора образцов породы – отверстие диаметром 2,7 сантиметра / Фото NASA

Что известно о второй попытке добыть марсианскую породу

После первой неудачной попытки забора образцов, которая состоялась 6 августа, марсоход преодолел более 455 метров пути. Он оказался в местности, которая была названа "Цитадель".

"Цитадель" – это локация на дне кратера Езеро, где на поверхность выходят многочисленные горные породы. Эти породы, как говорят ученые, способны сопротивляться ветровой эрозии. А это значит, что они точно не такие сыпучие, какими были образцы во время первого забора образцов.

Для бурения керна был выбран камень Rochette. Ближайшие дни Perseverance будет исследовать его и даже попытается отшлифовать. Это даст понимание ученым, стоит ли этот объект внимания марсохода. Perseverance имеет ограниченное количество колб для образцов – 43, из которых одна уже использована. Поэтому критически важно, чтобы образцы породы представляли ценность для ученых.

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Новая цель марсохода – камень Rochette / Фото NASA

Была ли первая попытка забора образцов полностью неудачной?

Нет, ведь эта попытка дала неоценимый опыт для научной команды. В будущем они постараются не допустить такую ошибку.

Также, несмотря на то, что одна из 43 колб для образцов была использована, это не значит, что она испорчена. Планировалось, что в одной из титановых трубок на Землю будут доставлены пробы марсианской атмосферы. Этот забор газов планировался позже, но так случилось, что он состоялся 6 августа 2021 года.

Кстати, вполне вероятно, что первыми образцы марсианского грунта привезет на Землю японский аппарат миссии Martian Moons eXploration.

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