Речь идет об одном из двух спутников Красной планеты – Фобос. Фотографии Perseverance сделал с помощью камеры SkyCam, которая входит в состав научной устройства MEDA.
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Что такое MEDA и SkyCam?
MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) – научная метеостанция марсохода, в которую входят датчики температуры и ветра, детектор пыли, датчик влажности, инфракрасный датчик, детекторы ветра и несколько камер. SkyCam – одна из камер марсохода, которая всегда направлена вверх. Ее задача – фотографирование облака Красной планеты.
Марсианское ночное небо, Фобос – яркая точка справа вверху / Фото NASA
Марсианское ночное небо, сфотографированное 4 мая 2021 года / Фото NASA
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Марсианское ночное небо 5 мая 2021 года / Фото NASA
Фобос на ночном небе / Фото NASA
Что мы видим на фотографиях
- На фотографиях, сделанных 4-5 мая 2021 года, отчетливо видно Фобос. Это яркая точка справа вверху. Может показаться, что фотографии одинаковые, но это не так. Если посмотреть все фотографии, то становится заметно, как Фобос движется по небосводу.
- Также на всех четырех кадрах заметны довольно яркие треки как от пролета спутников. Эти треки – это артефакты изображения, возникшие вследствие действия заряженных частиц на матрицу камеры. На Земле такие заряженные частицы космического излучения останавливает магнитное поле планеты. Но на Марсе его почти нет, поэтому частицы беспрепятственно достигают поверхности планеты и, в этом случае, матрицы камеры.