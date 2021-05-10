Речь идет об одном из двух спутников Красной планеты – Фобос. Фотографии Perseverance сделал с помощью камеры SkyCam, которая входит в состав научной устройства MEDA.

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Что такое MEDA и SkyCam?

MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) – научная метеостанция марсохода, в которую входят датчики температуры и ветра, детектор пыли, датчик влажности, инфракрасный датчик, детекторы ветра и несколько камер. SkyCam – одна из камер марсохода, которая всегда направлена ​​вверх. Ее задача – фотографирование облака Красной планеты.



Марсианское ночное небо, Фобос – яркая точка справа вверху / Фото NASA



Марсианское ночное небо, сфотографированное 4 мая 2021 года / Фото NASA

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Марсианское ночное небо 5 мая 2021 года / Фото NASA



Фобос на ночном небе / Фото NASA

Что мы видим на фотографиях