Марсоход NASA Perseverance исследует кратер Езеро, который, как считается, когда-то был наполнен водой. Вполне вероятно, что если жизнь когда-то существовала на Марсе, то ее следы найдутся именно здесь. Теперь стало известно, что марсоход нашел на дне Езеро органические молекулы.

Интересно Лучший подарок для семьи – телевизор от Samsung

Панорама кратера Езеро: смотрите видео

Подробнее об открытии

Еще раньше марсоход NASA Curiosity также обнаружил органику в кратере Гейл. Свидетельство ее существования фиксировал и орбитальный аппарат Mars Express. Теперь же и Perseverance обнаружил ее в своем регионе исследований. Конечно, это не свидетельствует о том, что там существовала жизнь, ведь органические соединения – это всего лишь соединения, которые имеют углеродно-водородные связи.

Сама органика была обнаружена в пыли и магматических породах, из которых, как оказалось, кое-где состоит дно кратера. Это открытие важно, ведь позволяет ученым лучше проводить датировку пород. Сама же обнаруженная в очередной раз органика дает нам надежду – если марсианская почва может так долго ее хранить, это может означать, что гипотетический биологический материал или свидетельства его существования в прошлом также хорошо сохранились. Поэтому если на Марсе когда-то существовала жизнь, мы узнаем об этом.