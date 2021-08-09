Одна из задач марсохода Perseverance – забор образцов почвы и горных пород. Эти образцы должны быть герметично сложены в специальные титановые колбы. В свою очередь колбы должны быть оставлены в месте забора образцов, чтобы позже их подобрал другой марсоход, который сможет отправить их на Землю для дальнейшего анализа. Тут и кроется неудача: после забора грунта оказалось, что колба пуста.

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Колбы марсохода Perseverance для хранения образцов: смотреть видео онлайн

Почему колба для образцов оказалась пустой

Чтобы добыть образцы марсоход использует специальное долото и ударное сверло. Весь процесс полностью автоматизирован. Во время забора образцов телеметрия показывала, что все идет по плану.

Но после попытки замера объема добытого образца горной породы оказалось, что в колбе пусто. И в NASA пока не знают, что именно стало причиной неудачного забора образцов.

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Что будет делать команда марсохода

Теперь команда марсохода Perseverance должна выявить причину неудачи.

В первую очередь планируется "заглянуть" в пробуренную дыру камерой, чтобы получить фотографии маленькой шахты. Это позволит специалистам хотя бы частично понять причину провала.

В NASA считают, что причиной "пустой колбы" может быть то, что почва повела себя не так, как ожидалось. Например, она могла быть слишком сыпучей и поэтому не удалось поместить ее в пробозаборник. Если окажется, что причина в этом, то команда марсохода изменит подход к забору образцов.