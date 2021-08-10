Как марсоход NASA Curiosity исследовал дно озера в месте, где, вероятно, озера никогда не было

Марсоход NASA Curiosity совершил посадку на Марс 6 августа 2012 года. Он совершил путешествие протяженностью во многие миллионы километров, чтобы оказаться в кратере Гейл. Там, как считали ученые, сотни миллионов лет назад было озеро. Именно его осадочные породы и должен был исследовать марсоход.

Группа ученых из Университета Гонконга провела собственное научное исследование. Исследователи, как они говорят, обнаружили, что все это время марсоход исследовал и анализировал не озерные осадочные образования, а поверхностные. Из этого следует, что в кратере Гейл могло никогда не существовать озера, а некоторые результаты исследований Curiosity нужно переосмыслить.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно



Слева – "стандартная" модель кратера Гейл в прошлом с озером; справа – модель "маленьких озер" / Фото Phys.org

Подробнее об исследованиях ученых из Гонконга

Группа ученых утверждает, что осадочные породы в кратере Гейл действительно существуют. Но образовались они не вследствие пребывания там в далеком прошлом озера, а из-за осадков и воздействия ветра.

Исследователи использовали химические замеры, сделанные марсоходом, и измерения дифракции рентгеновских лучей. Также ученые тщательно просмотрели изображения горных пород на Марсе, чтобы выявить, как тенденции состава горных пород связаны с геологическими процессами.

Читайте по теме Curiosity нашел в кратере Гейла на Марсе необычную арку: фото

Тщательно проанализировав имеющуюся информацию, ученые пришли к выводу, что никакого большого озера внутри кратера не существовало. Однако, имели место маленькие водоемы, которые, вероятно, образовывались вследствие выпадения дождя.

Если результаты исследования подтвердятся, то это позволит ученым лучше понять тенденции накопления и потери воды на Марсе.

Кроме того, до сих пор доподлинно неизвестно, как именно исчезла марсианская атмосфера. Исследование ученых из Университета Гонконга показывает, как постепенно исчезало железо из-за ветровой эрозии. Это свидетельствует, по мнению ученых, о том, как древний Марс терял свою атмосферу.