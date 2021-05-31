Марсоход "Кьюриосити" обнаружил серебристые облака: фото

Марсоход NASA Curiosity исследует Красную планету с 2012 года. За это время он сделал более 800 тысяч фотографий и не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно в объектив его фотокамеры попали необычные облака.

Сезон серебристых облаков на Земле начинается в конце весны. Мы видим такие облака тогда, когда Солнце заходит за горизонт и снизу подсвечивает нам эти облака. Состоят они из пыли и кристалликов водяного льда. На Марсе же такие облака, скорее всего, состоят из кристаллов сухого льда.

Интересно Обзор Huawei Band 6: стильные смарт-часы с большим дисплеем



Марсианские серебристые облака / Фото NASA

Облака на Марсе

Ученые пока не уверены в природе этих облаков. Они появились раньше запланированного времени.

Еще одно открытие заключается в том, что обычно облака на Марсе формируются на высоте около 60 километров и состоят из кристаллов водяного льда. Эти же облака образовались на большей высоте и, очевидно, состоят из кристаллов сухого льда.

Ученым нужно будет проанализировать много фотографий марсохода, чтобы понять где на фото обычные водяные облака, а где те, что состоят из кристаллов углекислого газа.



Тучи над горой Шарп / Фото NASA

Интересно по теме У марсианского вертолета Ingenuity произошел сбой во время шестого полета: свежее фото с Марса



Облака сразу после захода Солнца / Фото NASA



Серебристые облака над Марсом / Фото NASA

Фотографии Марса Марсоход сфотографировал марсианское ночное небо: фото

Перламутровые облака

На Красной планете есть не только серебристые облака. Марсоход Curiosity сумел зафиксировать и редкие перламутровые облака.

Они сформированы из кристаллов льда одинаковой величины. Благодаря этому они переливаются разными цветами в свете Солнца.



Перламутровые облака на Красной планете / Фото NASA

На фотографиях цвета сделали более насыщенными, чем на самом деле. На самом деле они бы выглядели немного тусклее.

Марсианскую панораму с облаками можно скачать ЗДЕСЬ.