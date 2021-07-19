Китайский марсоход нашел свой парашют и снял его на фото
Источник:Space
Первый китайский марсоход "Чжужун" отыскал и сфотографировал на Марсе сброшенный во время высадки на планету парашют и заднюю крышку десантной системы. Ровер проработал на планете 63 соли (марсианские сутки) и проехал по поверхности Марса 509 метров.
"Чжужун" высадился в равнине Утопия на Марсе в мае 2021 года. Ровер оснащен камерами, георадаром, спектрометром, магнитометром и метеостанцией. Аппарат занимается исследованиями климата, структуры и состава поверхностного слоя планеты в окрестностях места высадки.
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12 июля 2021 года марсоход, находясь на расстоянии в 350 метрах от места высадки, оказался в 30 метрах от парашюта и задней крышки корпуса десантной системы, которые использовались при высадке посадочной платформы с велом на Марс и были сброшены.
Ровер сделал несколько снимков парашюта и крышки. Интересно, что аналогичные кадры делал в 2004 году марсоход NASA Opportunity.
"Чжужун" сфотографировал собственный парашют / Фото CNSA
Ровер "Чжужун" на Марсе
На сегодня "Чжужун" проработал на планете 63 из 90 расчетных солей и проехал по поверхности Марса 509 метров. Ровер уже прислал на Землю большой объем снимков, а также видео и звуки.
Пока неизвестно, будет ли в дальнейшем продолжена работа ровера. Тем не менее ученые отмечают, что район работ интересен с геологической точки зрения, в частности, здесь есть возвышенности, которые могут быть связаны с вулканическими куполами, тектонической активностью или ударными кратерами.