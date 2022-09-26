Китайский марсоход нашел новые доказательства древнего океана на Марсе

Ученые давно убедились, что вода на Марсе была. Сегодня отличаются только даты и сроки, в которые она исчезла, ведь несколько исследований показали разные результаты. Китайские аппараты на Марсе снова подтвердили бурное прошлое планеты.

Как сообщает китайский государственный новостной канал CGTN, марсоход "Чжурун" и сопровождающий его орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1" исследовали огромную равнину Марса "Утопия Планитиа" (Utopia Planitia). Среди собранных данных – информация о минералах, свидетельствующих, что когда-то на поверхности была вода.

Марсианские колонисты смогут печатать детали из местной почвы и пыли

Что известно

Ученые из Китайского национального космического управления утверждают, что они обнаружили гидратированные минералы в так называемом "дурикрусте" Марса, что, по их мнению, свидетельствует о "значительной активности жидкой воды" в далекой истории.

– это жесткий слой на поверхности почвы, образованный, как правило, путем накопления растворимых минералов, отложенных минеральными водами в процессе их испарения. Его толщина может достигать от нескольких миллиметров до нескольких метров.

Сегодня на марсианской поверхности нет воды, однако недавно найденные доказательства свидетельствуют, что она могла быть там дольше, чем считалось ранее. За последний год аппараты NASA обнаружили доказательства того, что вода текла на Красной планете гораздо позже – возможно, 2 или 2,5 миллиарда лет назад, в отличие от предыдущих оценок, показывающих момент исчезновения воды на Марсе около трех миллиардов лет назад.

Такие исследования могут помочь не только понять прошлое соседней планеты, но и увидеть вероятное будущее самой Земли.