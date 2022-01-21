Марсоход был вынужден выбросить образцы почвы: в чем причина

Исследование Марса – это важная работа, которая обеспечит в будущем высадку человека на планету. Также важным шагом является понимание того, существовала ли там когда-то жизнь.

Марсоход NASA Perseverance исследует поверхность Красной планеты и производит заборы образцов почвы и горных пород. Это необходимо для более детального изучения геологии Марса и выявления гипотетических остатков жизни. Эти образцы будут позже отправлены на Землю. Но во время последней попытки запечатать образец обнаружили проблему.

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Марсианская порода, которая исключила возможность запечатывания трубки с образцами / Фото твиттер NASA's Perseverance Mars Rover

Проблема и ее решение

Проблема заключалась в том, что после забора образца марсоход не смог его разместить в специальной "карусели" на буровом устройстве. Роботизированная рука "испытала" сопротивление этому действию. Оказалось, что всему причиной были мелкие обломки породы, которые попали в механизм и представляют проблему для дальнейшей деятельности. Вероятно, событие произошло, когда марсоход отсоединял бур и камни выпали из трубки для образцов.

Несколько дней специалисты NASA изучали ситуацию и проводили испытания на земном клоне марсохода Perseverance. Команда пришла к выводу, что лучшим вариантом того, как починить "карусель" будет выбрасывание керна породы. Проще говоря, "Перси" просто перевернет трубку, а дальше за дело возьмется гравитация Марса – образцы должны выпасть вместе с камнями, попавшими в механизм.

Если процедура будет успешна, специалисты миссии, по всей вероятности, попытаются повторить забор образцов породы на том же месте. Однако предварительно Perseverance проверит, все ли механизмы слаженно работают и все ли обломки породы изъяты.