Марсоход Perseverance начинает свою первую научную миссию

Марсоход NASA Perseverance находится на Красной планете с 18 февраля 2021 года. С тех пор марсоход поддерживал винтокрыл Ingenuity в своих тестовых полетах и тестировал свои собственные системы. В июне 2021 года настало время настоящей научной миссии.

Марсоход еще до начала миссии провел важное исследование, получив кислород на Марсе. Также Perseverance записал звук на Марсе и сделал около 75 тысяч фотографий. 1 июня 2021 года аппарат начал движение в направлении юга. Там находится дно древнего озера, которое было расположено в кратере Езеро.

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Панорама марсохода Perseverance: смотреть видео онлайн

Научные цели марсохода Perseverance

Аппарат должен исследовать район кратера Езеро, чтобы понять его геологию и потенциал пригодности к жизни в прошлом. Конечно, марсоход будет искать признаки жизни в этом районе.

На дне озера Perseverance сделает забор образцов горных пород и различных отложений. Следующая миссия к Красной планете должна забрать эти образцы и отправить на Землю.

В течение следующих нескольких месяцев Perseverance будет исследовать участок дна кратера площадью 4 квадратных километра. Именно с этого места будут собраны первые образцы с другой планеты для возвращения на Землю следующей миссией,

– менеджер проекта Perseverance Дженнифер Троспер.

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Предстоящий путь марсохода / Фото NASA

Научная миссия будет завершена тогда, когда марсоход вернется на место посадки. За это время он преодолеет около 5 километров. В ходе поездки будут исследованы два основных "места интереса":

"The Crater Floor Fractured Rough" – это дно Езеро, которое богато разнообразными горными породами. “Séítah”, что на языке народа Навахо означает "среди песка" – территория песчаных дюн и слоистых скал.

В ходе миссии марсоход будет чуточку отклоняться от намеченного маршрута, если найдет что-то интересное. Его путь будет пролегать местами, которые когда-то, как считают ученые, находились под водой.

После завершения первой научной миссии Perseverance отправится к месту второй научной кампании. Оно расположено на севере и представляет собой устье реки, которая впадала в озеро, которое марсоход исследует сейчас.

На протяжении всего пути Perseverance будет сопровождать вертолет Ingenuity.