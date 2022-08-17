Воздействие ионизирующего излучения на здоровье астронавтов является одним из главных вопросов при планировании миссий экипажа на Марс. Судя по всему, Илону Маску придется серьезно корректировать свои планы по колонизации Красной Планеты. Астронавты в течение длительного периода будут подвергаться воздействию заряженных частиц галактического и солнечного происхождения.

Марсианский спутник сфотографировал самый глубокий в Солнечной системе каньон.

Путешествие в один конец

Чтобы реалистично оценить, с каким количеством радиации столкнутся астронавты, ученые основали свое исследование на 1000-дневной миссии с экипажем – 600 дней в пути, 400 дней на поверхности Марса.

Посредством компьютера они смоделировали соответствующие условия. Особенностью этого эксперимента является то, что ученые отправили в виртуальный космос симуляцию и мужского, и женского тел, тогда как большинство предыдущих исследований концентрировалось только на анатомии первого.

Кстати, только в 2022 году ученые впервые отправили в реальный космос тестовые манекены, предназначенные для симуляции женских тел. Таким образом, проверяют влияние радиации на организм, готовясь к отправке первой женщины на Луну в рамках запланированной серии космических полетов Artemis.

Виртуальные модели "забросали" симулированным космическим излучением, в том числе вызванным солнечными вспышками.

При этом исследователи применили специальное программное обеспечение для отслеживания частиц, обычно используемое в исследованиях на ускорителях элементарных частиц, таких как Большой адронный коллайдер.

Модель также учитывала условие с алюминиевым экранированием и без него.

Результаты

Ученые пришли к выводу, что такое путешествие нельзя назвать безопасным. Изучив влияние 1000-дневной миссии на более 40 цифровых моделей частей тела и органов, исследователи установили, что большинство исследованных отдельных органов содержали уровень радиации более одного зиверта. Для того чтобы понять, насколько это много, отметим, что большинство космических агентств во всем мире предполагают, что ни один астронавт не должен подвергаться воздействию радиации более одного зиверта на протяжении всей своей карьеры, тогда как NASA утверждает, что максимальный уровень должен быть 0,6 зиверт. Таким образом, только одна миссия подвергает марсианских астронавтов большему риску, чем все полеты в космос, которые осуществляют другие за всю жизнь.

Поскольку исследование еще не было рецензировано, эти данные пока нельзя принимать за правду. Однако если все подтвердится, человечеству придется искать новые методы защиты.