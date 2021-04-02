Сильные толчки магнитудой 3,3 и 3,1 были зафиксированы в районе Окаменелости Цербера прошлом месяце, но об этом космическое агентство сообщило только сейчас.

Интересно NASA развернуло марсианский вертолет под ровером и подготовило его к высадке

Почему это важная и полезная информация

Космический аппарат InSight находится на поверхности Марса с 2018 года и в начале своей миссии он уже фиксировал два случая значительного марсотрясения в том же районе с магнитудой 3,6 и 3,5. Новые толчки являются дополнительным доказательством того, что этот район подвержен сейсмической активности.

На самом деле за время пребывания на Марсе зонд зарегистрировал больше 500 случаев сейсмической активности, но четыре вышеуказанных случая представляют особый интерес для ученых из-за того, что показатель их магнитуды большой.

По словам ученого Таичи Кавамуры из Парижского института физики Земли (Institut de Physique du Globe de Paris – Université de Paris), в ходе миссии наблюдались два типа марсотрясений – похожие на земные, и подобные тем, что происходят на Луне. Он отметил, что четыре крупнейших сейсмических толчка были особенно интересны тем, что они больше похожи на земные.