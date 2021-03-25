Небольшой вертолет Ingenuity массой 1,8 кг сбросил кожух, прикрывавший минидрон во время эпического приземления марсохода Perseverance 18 февраля в кратере Езеро. NASA сейчас готовится к первому в истории запуску вертолета в условиях марсианской атмосферы и уже выбрало место летной зоны.

Сброс кожуха – это важный этап в подготовке первого тестового полета Ingenuity, который может произойти уже в первую неделю апреля. Задача вертолета – продемонстрировать возможность использования подобных аппаратов во время будущих миссий для исследования труднодоступных мест на другие космические объекты.

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Щит отброшен, и вот наш первый взгляд на вертолет. Он расположен боком, сложен и зафиксирован на месте, так что нужно сделать несколько обратных оригами перед его установкой,

– написали представители NASA в твиттере Perseverance.

Сначала марсоход отправится в намеченную для полетов зону, которая расположена на расстоянии суток путешествия для марсохода.



Сброшенный кожух и закрепленный к корпусу марсохода вертолет / Фото NASA

Отметим, что ни один винтовой аппарат никогда не летал за пределами Земли. NASA надеется, что Ingenuity поможет изменить такое положение дел: успешные полеты вертолета могут открыть Марс для больших воздушных исследований в будущем.

Место испытательного полета

Марсианская поверхность под летной зоной должна быть плоской и не содержать больших камней, которые могут создавать потенциальную опасность для вертолета. В то же время на этой поверхности должны находиться объекты и отличительные черты, с помощью которых аппарат сможет ориентироваться с помощью навигационной камеры вертолета во время полета.

Такое идеальное место, подходящее под все эти критерии, инженеры обнаружили непосредственно рядом с местом высадки марсохода Perseverance.



Зона полета вертолета Ingenuity / Скриншот с видео

От места летной зоны марсоход находится на расстоянии 60 метров. После того, как марсоход доберется до места полета – он высадит на поверхность вертолет, а сам в течение 25 часов будет двигаться в место под названием "Смотровая площадка Ван Зила", расположенное примерно в сотне метров от летной зоны вертолета.

Это место было названо в честь старшего ученого Лаборатории реактивного движения NASA Джейкоба Ван Зила, который умер в прошлом году. Ван Зил руководил множеством исследовательских космических миссий NASA и в том числе отвечал за разработку марсианского вертолета.

Как пройдет полет Ingenuity

В рамках первого запуска Ingenuity должен будет подняться на высоту трех метров, зависнуть над поверхностью в течение 30 секунд, сделать оборот вокруг своей оси на месте, а затем приземлиться. Весь процесс будет проходить в автоматическом режиме, в соответствии с командами, которые инженеры NASA отправят на бортовой компьютер вертолета за день до его дебютного полета. Камера разрешением 0,5-мегапикселей, которая закреплена на "брюхе" Ingenuity, в ходе всего процесса будет делать по 30 фотографий в секунду.

На вертолете также установлена ​​качественная 13-мегапиксельная камера, направленная в сторону горизонта. Она будет проводить съемку окружения, когда вертолет поднимется в воздух. В то же время оснащенный несколькими камерами марсоход Perseverance будет вести съемку полета марсианского вертолета с поверхности Красной планеты. Затем все фотографии будут отправлены на Землю.

Деморолик полета Ingenuity: смотрите видео