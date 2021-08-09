Марсианский вертолет Ingenuity разведал место для исследования для Perseverance

Вертолет Ingenuity отправился на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance только с одной целью – доказать способность летать в разреженной атмосфере планеты. Однако проект NASA оказался успешным и выносливым настолько, что уже совершил 11 полетов и даже разведал место для будущих исследований марсохода, задача которого – поиск следов жизни на Марсе.

Место для будущих исследований Ingenuity разведал во время своего одиннадцатого полета в марсианской атмосфере. Вертолет пролетел 380 метров за 130 секунд. Ingenuity совершил аэрофотосъемку местности для ровера, который в дальнейшем будет работать на ней.

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От теста к действительно полезным миссиям

Ingenuity работает на Марсе уже несколько месяцев, за это время вертолет успел сделать одиннадцать полетов и получить огромное количество цветных и черно-белых снимков Марса. Сейчас дрон работает в рамках расширенной научной программы, которая завершится в конце августа, и занимается фоторазведкой интересующих ученых мест, куда марсоходу Perseverance долго или трудно добираться.

Одиннадцатый по счету полет дрон совершил 4 августа 2021 года. Вертолет сначала взлетел на 12 метров вверх, а затем пролетел 380 метров со скоростью пять метров в секунду. Весь полет продолжался 130,9 секунды. Его целью было получение цветных аэрофотоснимков местности для ровера, который в дальнейшем будет исследовать ее.



Маршрут 11 полета вертолета Ingenuity / Фото NASA

Также команда Perseverance опубликовала цветные снимки интересной системы гребней "Поднятые хребты", которую дрон исследовал в ходе десятого полета. Они состоят из трех отдельных структур, сходятся в центральной точке. На Земле такие трещины в пустынной среде могут указывать на наличие жидкой воды в прошлом.

Стереоснимок системы гребней "Поднятые хребты", сделанный в ходе 10-го полета дрона / Фото NASA

Кстати, о том, как прошел исторический первый полет на другой планете мы подробно описали в нашем материале.