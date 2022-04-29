Во время своего полета 19 апреля Ingenuity сфотографировал парашют и обломки модуля, которые помогли ему и марсоходу Perseverance приземлиться внутри кратера Езеро на Красной планете 18 февраля 2021 года. Последний почти полностью разрушен ударом.

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Фото с Марса

Команду Ingenuity попросили сфотографировать обломки посадочного модуля Perseverance, чтобы помочь совместному проекту НАСА и Европейского космического агентства по возвращению образцов с Марса, цель которого – доставка материала, собранного Perseverance, на Землю.

У Perseverance наиболее задокументированная посадка на Марс в истории, с камерами, которые показывают все, от надувания парашюта до приземления,

– заявил бывший системный инженер Perseverance Ян Кларк, занимающийся сейчас следующей фазой проекта Mars Sample Return.



Остатки посадочного модуля и парашюта / Фото NASA/JPL-Caltech

Но изображения Ingenuity предлагают совсем другую точку зрения. Они либо подтвердят, что системы работали так, как думали ученые, либо предоставят информацию для инженеров, которую можно использовать для планирования возвращения образцов с Марса.

В любом случае, даже если ничего не удастся узнать, эти фотографии все равно феноменальны и вдохновляют, говорит Ян Кларк.



Остатки посадочного модуля и парашюта / Фото NASA/JPL-Caltech



Остатки посадочного модуля и парашюта / Фото NASA/JPL-Caltech

Во время 159-секундного полета 19 апреля Ingenuity совершил 10 фотографий корпуса и парашюта с разных ракурсов. По словам представителей JPL, вертолет преодолел в общей сложности 360 метров, пролетев на высоте 8 метров.