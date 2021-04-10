Разблокировка и тестирование лопастей вертолета Ingenuity – очередной важный этап перед тем, как вертолет попытается осуществить запланированный полет. Сотрудники NASA заявили, что сначала испытывают лопасти на скорости в 50, а потом – 2400 оборотов в минуту, прежде чем осуществить попытку взлета.

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Лопасти несущего винта марсианского вертолета разблокированы и готовы к испытаниям. Мы впервые на марсианской поверхности осуществили медленное вращение лопастями.

– написала Лаборатория реактивного движения NASA в твиттере.

На анимации ниже пусть и в плохом качестве, но все же видно, что дрон действительно подвигал лопастями – похоже, все проходит, как запланировано.

Подготовка к полету Ingenuity

Процесс подготовки к полету вертолета проходит медленно и очень осторожно. Ровер Perseverance размером с автомобиль приземлился внутри кратера Езеро диаметром 45 километров 18 февраля – тогда вертолет массой 1,8 кг еще был прочно закреплен на дне марсохода в сложенном состоянии. После сброса кожуха аппарат развернул дрон, довел заряд батарей вертолета до 100%, выгрузил на поверхность Марса и уехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолета, который питается от солнечных батарей.

К этому моменту дрон питался от марсохода, а теперь получает энергию исключительно от солнца – она ​​нужна не только для полетов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночевок (температура опускается до -90°C).



Солнечные панели марсианского вертолета Ingenuity / Фото NASA

Ровер Perseverance сейчас уезжает подальше, в место под названием Ван Зил Оверлук (в честь старшего научного сотрудника Лаборатории реактивного движения Якоба Ван Зила). Оттуда откроется хороший вид на взлетную площадку. Если все пойдет по плану, вертолет взлетит 11 апреля, сделав первый в истории винтовой полет за пределами Земли. Камеры как самого дрона, так и ровера будут работать во время этого небольшого, но исторического, взлета, поэтому точно будут фото, а возможно даже видео. Если все пойдет удачно, дальше Ingenuity совершит уже более сложные полеты по заранее заданным маршрутам.