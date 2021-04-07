Что будет делать Ingenuity на Марсе

Задача первого внеземного дрона Ingenuity, доставленного на Марс ровером Perseverance, заключается в проверке возможности полета беспилотных аппаратов в условиях разреженной атмосферы Красной планеты и их использование для разведки местности и изучения труднодоступных мест, таких как скалы или впадины.

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Сам вертолет состоит из кубического корпуса, где размещаются системы управления дроном, терморегуляции и передачи данных, аккумуляторы и камеры, двух соосных винтов, вращающихся в разные стороны, антенны и солнечных панелей.

Высадка на поверхность и первое фото

Как мы ранее сообщали, 4 апреля 2021 год марсоход оставил полностью развернутый вертолет в зоне полета, которая представляет собой равнину размером 10х10 метров, и уехал от него. С момента отделения от ровера вертолет перешел на автономную работу и "пережил" первая ночь на Марсе, которая представляла серьезное испытание для дрона и всех его систем. Все из-за падения температуры окружающей среды до -90 градусов по Цельсию, которое могло повредить компоненты электроники и аккумуляторов.

Свежие данные, переданные дроном на Землю, подтвердили, что Ingenuity пережил ночь и все системы работают штатно. Вместе с тем ученые показали первую цветную фотографию, которую вертолет сделал после отделения от ровера. На ней видно рыхлую почву и пару колес марсохода.



Фото Марса от Ingenuity / Фото NASA

Подготовка к первому внеземному полету

7 апреля инженеры разблокируют лопасти вертолета, а затем в течение нескольких дней будут проводить проверки как системы управления лопастями, так и системы ориентации и бортового компьютера, а также оценят реальную мощность солнечных панелей. Если все проверки пройдут успешно, то первая попытка подъема на три метра вверх произойдет не раньше вечера 11 апреля, а ее результаты будут переданы на Землю только на следующий день. В целом же дрон проработает на Марсе 30 сол (марсианских суток).