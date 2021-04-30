Стоит отметить, что это не первый раз, когда полет Ingenuity идет не по плану. Из-за сбоя программного обеспечения историческую первую попытку несколько раз переносили с 11 на 19 апреля. С тех пор вертолет трижды успешно поднимался над марсианской поверхностью.

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Испытания возможностей Ingenuity

Четвертый и пятый полеты должны стать настоящей проверкой возможностей дрона, поскольку они будут более продолжительными.

В рамках четвертого полета, дрон должен:

подняться на высоту 5 метров;

переместиться в южном направлении на 84 метра;

пролететь над небольшими скалами и ударными кратерами;

сделать снимки марсианской поверхности каждые 1,2 метра.

На сегодня марсианский вертолет совершил три полета:

первый тестовый полет состоялся 19 апреля;

второй расширенный тестовый полет прошел 22 апреля;

третий полет на дальнюю дистанцию ​​был совершен 25 апреля.

Миссия Ingenuity завершена

По сути, Ingenuity уже справился с выполнением основных целей, которые возлагались на него:

аппарат доказал возможность полета в марсианской атмосфере;

продемонстрировал возможность осуществления управляемого полета на другой планете;

продемонстрировал другие возможности, которые были протестированы во время испытаний на Земле.

В NASA отметили, что после третьего полета Ingenuity было накоплено более чем достаточно данных, чтобы помочь инженерам проектировать будущие поколения марсианских вертолетов.

Теперь мы планируем расширить диапазон, скорость и продолжительность полета, чтобы лучше понять производительность,

– сказал главный инженер Ingenuity в JPL Дж. Баларам.

Успех Ingenuity позволяет предположить, что в будущем мы увидим больше аппаратов различных размеров с более широкими возможностями, которые помогут человечеству лучше исследовать поверхность Красной планеты.

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